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В Індонезії сталося потужне виверження вулкана Ібу (відео)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В Індонезії сталося потужне виверження вулкана Ібу (відео)
Виверження становить серйозну небезпеку для прилеглих населених пунктів
фото: AP

Влада заборонила будь-яку діяльність у радіусі п'ять кілометрів від вулкана

У понеділок в індонезійській провінції Північне Малуку сталось виверження вулкану Ібу. Про це повідомляє Associated Press.

«Вулкан на острові Хальмахера почав виверження о 9:12 ранку і протягом приблизно п'яти хвилин викинув попіл у небо на висоту до п'яти кілометрів», – цитує агентство заяву офіційних осіб.

Ібустратовулкан висотою 1325 метрів на північно-західному узбережжі острова Хальмахера, Індонезія. Вершина зрізана і містить кратери.

За інформацією Центру вулканології та зменшення геологічних небезпек Індонезії, виверження посідає другу сходинку за шкалою вулканічної активності і становить серйозну небезпеку для прилеглих населених пунктів.

Зазначається, що після виверження у п’ятницю, центр підвищив рівень небезпеки з 2-го до 3-го рівня. Це означає розширення радіусу території, з якої треба евакуювати людей. Місцева влада підготувала намети, однак наказу про вивезення місцевих жителів поки не було.

«Якщо почнеться «дощ» із попелу, ми рекомендуємо людям, які перебувають поруч із вулканом, вдягнути маску й окуляри», – повідомила глава центру Хендра Гунаван, додавши, що влада заборонила будь-яку діяльність у радіусі п'ять кілометрів від вулкана.

Нагадаємо, у середу, 17 квітня, на індонезійському острові у віддаленій провінції Північний Сулавесі відбулося виверження вулкана Руанг. У зв'язку з цим більше 800 людей – практично всіх місцевих мешканців – евакуювали з небезпечної зони.

Як повідомлялося,  в Ісландії, в березні, на півострові Рейк'янес вчетверте за чотири місяці сталося виверження вулкана. У Метеорологічному центрі Ісландії (IMO) повідомили, що виверження вулкана почалося між Хагафеллом і Стора-Скогфеллом на півострові, у тому самому районі, де сталося попереднє виверження 8 лютого.

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Теги: стихійні лиха вулкан Індонезія виверження

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