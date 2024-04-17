В Індонезії сталося виверження вулкана: майже тисячу людей евакуйовано

Передбачається, що можуть бути ще виверження, тож установлено чотирикілометрову зону відмежування навколо кратера

Влада підвищила рівень тривоги до другого найвищого рівня

У середу, 17 квітня, на індонезійському острові у віддаленій провінції Північний Сулавесі відбувається виверження вулкана Руанг. Про це повідомив Channel News Asia.

У зв'язку з цим більше 800 людей – практично всіх місцевих мешканців – евакуювали з небезпечної зони.

Terjadi Peningkatan Aktivitas Gunung Api Ruang dari Level II (WASPADA) menjadi Level III (SIAGA) di Kabupaten Sitaro, Provinsi Sulawesi Utara. Peningkatan status level itu terhitung mulai tanggal 16 April 2024 pukul 16.00 WITA. pic.twitter.com/Ht1BSqOb26 April 17, 2024

За даними Центру вулканології Індонезії, виверження спровокували недавні землетруси. Вулкан активізувався у вівторок, 16 квітня. Гора, як розповіли фахівці, викинула в небо небезпечні та «вибухонебезпечні гарячі хмари» на висоту 1,8 кілометра.

Влада підвищила рівень тривоги до другого найвищого рівня. Передбачається, що можуть бути ще виверження, тож установлено чотирикілометрову зону відмежування навколо кратера, який знаходиться більш ніж за 100 км на північ від столиці провінції Манадо.

Як відомо, Індонезія входить до «Вогняного кільця», в якому перебуває майже 90% з приблизно 1,5 тисячі відомих вулканів планети.

Нагадаємо, в Ісландії, в березні, на півострові Рейк'янес вчетверте за чотири місяці сталося виверження вулкана. У Метеорологічному центрі Ісландії (IMO) повідомили, що виверження вулкана почалося між Хагафеллом і Стора-Скогфеллом на півострові, у тому самому районі, де сталося попереднє виверження 8 лютого.

Жодних підтверджених смертельних випадків в результаті останніх вивержень не надходило, але один з робітників був оголошений зниклим безвісти після падіння в тріщину, утворену вулканом.

До слова, футболіст Септіан Рахарджа помер після удару блискавки під час матчу у місті Бандунг (Західна Ява, Індонезія). Повідомляється, інцидент стався 10 лютого на стадіоні «Сіліванги» у місті Бандунгу під час гри Третьої ліги, нижчого дивізіону чемпіонату Індонезії.

Блискавка вразила футболіста на 15 хвилині матчу. Перший розряд потрапив у громовідвід і не завдав шкоди нікому на полі, проте через кілька секунд блискавка повернулася і потрапила в гравця «Субанги».