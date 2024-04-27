Китай накрив потужний торнадо (відео)

Слідом за США торнадо пронісся на південному сході Китаю

У суботу потужний торнадо накрив китайське місто Гуанчжоу. Про це повідомляє Associated Press.

Китайське метеорологічне управління повідомило, що торнадо обрушився в обід на район Байюнь в Гуанчжоу, розгалуженому мегаполісі і виробничому центрі поблизу Гонконгу.

Було оголошено попередження про торнадо в інших частинах Гуанчжоу, і з'явилися непідтверджені повідомлення про те, що, схоже, другий торнадо пройшовся по іншому району міста пізніше в другій половині дня.

За попередніми оцінками фахівців, торнадо мав третій рівень інтенсивності (найвищий – п’ятий) і на землі пройшов шлях близько одного кілометра.

Гуанчжоу із населенням понад 14 мільйонів людей є третім за величиною містом Китаю, поступаючись лише Пекіну та Шанхаю. Торнадо накрив два райони міста.

Як пише Reuters, унаслідок негоди загинуло п'ятеро людей, 33 отримали поранення. Влада повідомила про пошкодження 141 будівлі промислового призначення, житлові будинки значних ушкоджень не отримали.

Нагадаємо, потужний торнадо вирує в американських штатах Небраска, Айова і Техас. Щонайменше двоє людей постраждали.

Торнадо в США почав лютувати ще вчора, на тлі сильних злив у центральній частині країни. У п'ятницю потужний торнадо пронісся через околиці міста Лінкольн штату Небраска, зриваючи дахи з будинків та перевертаючи машини. Представник залізничної служби заявив, що через стихійне лихо кілька вагонів поїзда зійшли з рейок неподалік міста Уеверлі в тому ж штаті.

Раніше повідомлялося, що вода у провінції Гуандун на півдні Китаю досягла рекордного за 50 років рівня через сезон дощів, що обернувся масштабними зливами. Під загрозою 127 млн людей, інфраструктура та економіка ключового комерційного та виробничого центру країни