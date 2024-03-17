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В Ісландії почалось потужне виверження вулкана (фото, відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
В Ісландії почалось потужне виверження вулкана (фото, відео)
фото: Reuters

Виверження вулкана почалося між Хагафеллом і Стора-Скогфеллом на півострові, у тому самому районі, де сталося попереднє виверження 8 лютого

В Ісландії на півострові Рейк'янес вчетверте за чотири місяці сталося виверження вулкана. Про це пише Associated Press. 

У Метеорологічному центрі Ісландії (IMO) повідомили, що виверження вулкана почалося між Хагафеллом і Стора-Скогфеллом на півострові, у тому самому районі, де сталося попереднє виверження 8 лютого.

Експерти IMO нарахували близько 80 землетрусів. Довжина розколини оцінюється приблизно в три кілометри, що приблизно відповідає розміру останнього виверження в лютому, коли з населеного пункту, в якому мешкають близько чотири тисячі осіб, евакуювали усіх жителів. Більшість мешканців Гріндавіка розселились у друзів або родичів. Кількох з них, які встигли повернутися додому після попереднього виверження, знову було евакуйовано. Уряд Ісландії вже представив законопроєкт, який дасть змогу жителям продати свої будинки державній компанії.

Жодних підтверджених смертельних випадків в результаті останніх вивержень не надходило, але один з робітників був оголошений зниклим безвісти після падіння в тріщину, утворену вулканом.

В Ісландії почалось потужне виверження вулкана (фото, відео) фото 1
фото: CNN
В Ісландії почалось потужне виверження вулкана (фото, відео) фото 2
фото: CNN

Із середини грудня на півострові сталося вже чотири виверження вулкана, причому під час одного з них у січні лава поглинула три будинки біля північного передгір’я селища.

До відома, за минулі три роки це вже сьоме виверження вулкана в Ісландії. Гріндавік розташований на півострові Рейк'янес на південному заході країни, приблизно за 55 кілометрів від столиці – Рейк'явіка. До березня 2021 року на півострові упродовж восьми століть не було вивержень.

Раніше на південному заході Ісландії вдруге за цей рік сталося виверження вулкана.

В Ісландії 14 січня на півострові Рейк’янес почалося виверження вулкана – жителів міста Гріндавік заздалегідь евакуювали. Ісландія намагалася побудувати кам’яні бар'єри, щоб запобігти потраплянню лави до Гріндавіка, та виверження пробило захисні споруди. За даними метеорологічного бюро, напередодні близько 3 години ночі за місцевим часом у районі поблизу Гріндавіка сталося щонайменше 200 землетрусів.

Згодом лава досягла невеличкого містечка Гріндавік, і в ньому загорілися будинки. Незадовго до того, як лава дісталась до міста, нова тріщина з’явилась всього за 50 метрів до найближчих будинків населеного пункту.

Ще одне виверження вулкана на півострові Рейк'янес на південному заході Ісландії сталось 18 грудня, після низки сильних землетрусів. Тоді тріщини в землі потягнулися до села, розташованого приблизно за 40 км на південний захід від столиці Ісландії Рейк’явіка.

Нагадаємо, цього ж дня, 14 січня, на південно-західному японському острові Суваносе почав вивергатися вулкан на горі Отаке.

Теги: вулкан стихійні лиха виверження Ісландія

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