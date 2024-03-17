В Ісландії почалось потужне виверження вулкана (фото, відео)

Виверження вулкана почалося між Хагафеллом і Стора-Скогфеллом на півострові, у тому самому районі, де сталося попереднє виверження 8 лютого

В Ісландії на півострові Рейк'янес вчетверте за чотири місяці сталося виверження вулкана. Про це пише Associated Press.

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У Метеорологічному центрі Ісландії (IMO) повідомили, що виверження вулкана почалося між Хагафеллом і Стора-Скогфеллом на півострові, у тому самому районі, де сталося попереднє виверження 8 лютого.

Експерти IMO нарахували близько 80 землетрусів. Довжина розколини оцінюється приблизно в три кілометри, що приблизно відповідає розміру останнього виверження в лютому, коли з населеного пункту, в якому мешкають близько чотири тисячі осіб, евакуювали усіх жителів. Більшість мешканців Гріндавіка розселились у друзів або родичів. Кількох з них, які встигли повернутися додому після попереднього виверження, знову було евакуйовано. Уряд Ісландії вже представив законопроєкт, який дасть змогу жителям продати свої будинки державній компанії.

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Kristinn Gauti Gunnarsson, myndatökumaður fréttastofu, náði þessum myndum af æðandi hraunelfinum á Reykjanesskaga í kvöld. pic.twitter.com/tbNtBRBKHP — Fréttastofa RÚV (@RUVfrettir) March 17, 2024

Жодних підтверджених смертельних випадків в результаті останніх вивержень не надходило, але один з робітників був оголошений зниклим безвісти після падіння в тріщину, утворену вулканом.

фото: CNN

фото: CNN

Із середини грудня на півострові сталося вже чотири виверження вулкана, причому під час одного з них у січні лава поглинула три будинки біля північного передгір’я селища.

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До відома, за минулі три роки це вже сьоме виверження вулкана в Ісландії. Гріндавік розташований на півострові Рейк'янес на південному заході країни, приблизно за 55 кілометрів від столиці – Рейк'явіка. До березня 2021 року на півострові упродовж восьми століть не було вивержень.

Раніше на південному заході Ісландії вдруге за цей рік сталося виверження вулкана.

В Ісландії 14 січня на півострові Рейк’янес почалося виверження вулкана – жителів міста Гріндавік заздалегідь евакуювали. Ісландія намагалася побудувати кам’яні бар'єри, щоб запобігти потраплянню лави до Гріндавіка, та виверження пробило захисні споруди. За даними метеорологічного бюро, напередодні близько 3 години ночі за місцевим часом у районі поблизу Гріндавіка сталося щонайменше 200 землетрусів.

Згодом лава досягла невеличкого містечка Гріндавік, і в ньому загорілися будинки. Незадовго до того, як лава дісталась до міста, нова тріщина з’явилась всього за 50 метрів до найближчих будинків населеного пункту.

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Ще одне виверження вулкана на півострові Рейк'янес на південному заході Ісландії сталось 18 грудня, після низки сильних землетрусів. Тоді тріщини в землі потягнулися до села, розташованого приблизно за 40 км на південний захід від столиці Ісландії Рейк’явіка.

Нагадаємо, цього ж дня, 14 січня, на південно-західному японському острові Суваносе почав вивергатися вулкан на горі Отаке.