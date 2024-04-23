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Андрій Клименко Журналіст, економіст і громадський діяч

За кулісами санкцій. Як «тіньовий флот» тримає Росію на плаву

glavcom.ua
Справжність «тіньового флоту» розкривається
фото: depositphotos.com

Як половина світу забезпечує Росію нафтою

І знову про так званий «тіньовий флот», якого насправді немає.

У березні 2024 року сиру нафту РФ з портів Чорного моря перевозили 36 танкерів. Перевезли вони 4,3 млн тонн (дедвейт кожного танкера від 100 до 160 тис. тонн).

А тепер розподіл по країнах реєстрації судновласників:

  • 9 танкерів – Китай – 25,0%;
  • 7 танкерів – Греція – 19,4%;
  • 5 танкерів – ОАЕ – 13,9% (включно з тими компаніями, що можливо належать РФ в ОАЕ);
  • 5 танкерів – Маршалові острови – 13,9% (офшор)
  • 4 танкери – Туреччина – 11%;
  • 2 танкери – Індія – 5,6%;
  • 2 танкери – Індонезія – 5,6%;
  • 1 танкер – В'єтнам – 2,8%;
  • 1 танкер – Ліберія – 2,8% (офшор).

До тих, де власники зареєстровані в офшорних юрисдикціях, тобто власність прихована від широкого загалу (але не від контролюючих органів) можна віднести лише 6 танкерів – тобто 16,7%.

У решти танкерів у відкритих та спеціалізованих довідниках є оновлені свіженькі відомості про назву, ідентифікаційний номер та адресу офісу судновласника та оператора, наприклад:
6011050 Registered owner lavender Marine LTD Care of Thenamaris (Ships Management) Inc, 16, Athinas Avenue & Vorreou Street, Vouliagmeni, 166 71 Athens, Greece. since 07/02/2018. Всі ці судна є у всіх реєстрах, ходять з АІС (буває, що вимикають його у російських портах, але не завжди), тобто відслідити їх можна – було б бажання.

Більшість має цілком пристойний вік та технічний стан (інакше їх Туреччина не пустить у протоки та Мармурове море – там цим серйозно переймаються, пам'ятають про аварію супертанкера у Мармуровому морі у 1979 році – на фото).

Аварія супертанкера у Мармуровому морі у 1979 році
Аварія супертанкера у Мармуровому морі у 1979 році

Отже проблема полягає не у так званому «тіньовому флоті», а у тому, що половина світу – переважно з Азії, Африки, Латинської Америки – не доєдналися до санкцій проти Росії.
Плюс у цих країнах, що не доєдналися до санкцій, відсутні повністю будь-які системи незалежного контролю вартості контрактів, за якими куплено той вантаж нафти, яку вони везуть.

Ще один важливий аспект: так звана «цінова стеля» у 60 дол/бар, якої ніхто не дотримується, поширюється на судна судновласників з країн, що доєдналися до санкцій. У даному випадку – до танкерів Греції. Тобто, як сказано вище, лише до 1/5 танкерів. На решту це не діє у принципі.

Дефініцію «тіньовий флот» вкинули в обіг некваліфіковані журналісти-розслідувачі (типу журналісти і типу розслідувачі), що придумали собі піратські історії про незареєстровані танкери з фальшивими прапорами, без АІС.

Так, дійсно, були детективні історії, коли судна переписуються на підставні компанії в інших країнах, змінюють назви/прапори, але вони все одно залишаються у реєстрах, регістрах тощо, і їх можна побачити, бо є такі місця, де неможливо ходити з тим же вимкненим передавачем АІС (до якого теж прилипло слово транспондер, що не часто використовуються у морській справі).

Від цієї дефініції вже важко позбавитись, бо прилипло, як відома субстанція.

Отже, ми закликаємо, радимо, просимо розуміти її так – «тіньовий флот» – це флот більшості країн світу, які не приєдналися до антиросійських санкцій і спокійно, формально «нічого не порушуючи», возять російську нафту і таким чином подовжують для Росії можливості вбивати нас з вами.

Так, тут у списку залишилась (лише) одна країна ЄС, в якій судновласники-мільярдери ще не зрозуміли цього, бо мільярди заважають. Але це ми спільними зусиллями з українськими та ЄС-івськими дипломатами та журналістами тиснемо і дотиснемо (це не пусті слова).

А ось що робити з другою половиною світу – це питання ширше, ніж експорт нафти.

Працюємо, не спиняємось.

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Джерело
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Теги: війна експорт Греція Індія росія Китай Туреччина корабель Індонезія

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