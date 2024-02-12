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В Індонезії футболіста під час гри вбила блискавка (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
В Індонезії футболіста під час гри вбила блискавка (відео)
В Індонезії гравець помер на футбольному полі
фото із відкритих джерел

Футболіста індонезійського клубу  вбило ударом блискавки під час товариського матчу

Футболіст Септіан Рахарджа помер після удару блискавки під час матчу у місті Бандунг (Західна Ява, Індонезія). Про це пише портал Detik.

Як повідомляє видання, інцидент стався 10 лютого на стадіоні «Сіліванги» у місті Бандунгу під час гри Третьої ліги, нижчого дивізіону чемпіонату Індонезії. Блискавка вразила футболіста на 15 хвилині матчу. Перший розряд потрапив у громовідвід і не завдав шкоди нікому на полі, проте через кілька секунд блискавка повернулася і потрапила в гравця «Субанги».

Як зазначив начальник поліції міста, після удару блискавки 35-річного гравця було негайно доставлено до лікарні міста Бандунг, де він помер від отриманих травм.

За інформацією порталу Detik, отриманої від головного комісара поліції Бандунга Буді Сартоно, жертвою цього інциденту був житель регіону Субанг. «Жертва – Септіан Рахарджа, 35 років», – сказав Буді в письмовій заяві.

Глава поліції також наголосив, що тіло загиблого було доставлене в похоронне бюро, і через цей інцидент сім'я не захотіла проводити розтин.

Блискавка вбила футболіста Септіана Рахарджа
Блискавка вбила футболіста Септіана Рахарджа

«Родина загиблого не бажає проводити розтин, тому що це доля від Бога...Вони не будуть подавати до суду ні на одну сторону», – підсумував він.

Нагадаємо, 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який виступав за молодіжну збірну, було вбито в Німеччині. Про це повідомила Федерація баскетболу міста Києва.

Зазначається, що у Дюссельдорфі на українця Володимира Єрмакова та його друга Артема Козаченка напали невідомі з ножами. «Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони – українці. Вся команда провела ніч у лікарні поруч із нашим хлопцями. На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації», – зазначається у дописі.

Місцева поліція нині займається справою. Повідомляється, що на місці злочину були свідки.

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Теги: спорт Індонезія поліція

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В Індонезії футболіста під час гри вбила блискавка (відео)
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