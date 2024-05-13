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Санкції проти Росії не працюють: The Economist назвав причину

Катерина Іванова
glavcom.ua
Санкції проти Росії не працюють: The Economist назвав причину
Індія, Індонезія, Туреччина та деякі інші країни тісно пов’язані з західними фінансовими системами, але вони й сприяють тому, аби РФ обходила обмеження
фото з відкритих джерел

Деякі країни не беруть активної участі на боці Заходу у фінансовому протистоянні з Росією

Після понад двох років з моменту російського вторгнення в Україну стало зрозуміло, що запроваджені Заходом санкції проти РФ не працюють так, як це планувалося. Причиною цьому стало те, що за останні три десятиліття масштабно змінився порядок світової економіки. Про це повідомляє видання The Economist в Instagram.

Зростання економік таких держав, як Індія, Саудівська Аравія, Туреччина, Індонезія вплинули на послаблення санкцій. Усі ці країни поєднує те, що вони не беруть активної участі на боці Заходу у фінансовому протистоянні з Росією.

Незважаючи на те, що ці країни тісно пов’язані з західними фінансовими системами, вони сприяють тому, аби РФ обходила обмеження. Крім того, РФ, Китай та організації на кшталт ХАМАСу працюють для послаблення дій санкцій.

Видання вважає, що у такому випадку США залишається використовувати вторинні санкції. Вони зосереджені не на американському «чорному листі», але на будь-кому, хто має співпрацю з такими компаніями або юридичними особами. До прикладу, якби великий банк у Дубаї підозрювався у банківській співпраці з підсанкційним російським – вторинні санкції означали б, що цей банк зазнає обмежень, працюючи у США.

Водночас вторинні санкції мають прямий вплив на економіки країн, що розвиваються. У ЗМІ додали, що такий важіль впливу є «ядерним варіантом».

Нагадаємо, Єврокомісія відправила ЄС проєкт пропозиції 14-го санкційного пакета проти Росії. Зокрема, він містить обмеження на імпорт скрапленого газу (СПГ) з Росії, однак повне ембарго не планується. 

Також Сполучені Штати Америки 1 травня запровадили нові антиросійські санкції проти фізичних та юридичних осіб. До списку увійшла одна з найбільших авіакомпаній «Побєда».

До слова, через два роки санкцій технічний підрозділ приватної авіакомпанії Росії S7 нібито навчився ремонтувати авіадвигуни літаків Boeing 737 та Airbus A320.

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Теги: Туреччина Індонезія Індія Саудівська Аравія імпорт Китай ембарго санкції Єврокомісія обмеження

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