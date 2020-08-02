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    У світі

    В Ірландії введуть вибіркове тестування на Covid-19 в аеропортах

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    В Ірландії введуть вибіркове тестування на Covid-19 в аеропортах - В Ірландії введуть вибіркове тестування на Covid-19 в аеропортах
    В Ірландії введуть вибіркове тестування на Covid-19 в аеропортах

    Уряд Ірландії має намір ввести обмеження на несуттєві поїздки

    Міністр охорони здоров'я Ірландії Стефен Доннеллі заявив, уряд планує ввести в аеропортах вибіркове тестування на Covid-19 для прибуваючих пасажирів. Він заявив, що такий крок необхідний через нестабільну ситуацію з коронавірусом.

    Про це повідомляє The Irish Times.

    «Ми вводимо вибіркове тестування в аеропортах і підсилюємо присутність медичних працівників», - повідомив міністр.

    Однак Доннеллі не повідомив, коли саме набирає чинності таке нововведення.

    Він також зазначив, що в Ірландії «найжорсткіший» зелений список «серед всіх країн ЄС, що, безумовно, допомагає».

    Однак уряд має намір ввести обмеження на несуттєві поїздки.

    ЄС Ірландія карантин коронавірус
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