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    У п’ятьох працівників клубу української першої ліги з футболу виявили коронавірус

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    Голова наглядової ради харківського клубу Сергій Стороженко (зліва) - у числі інфікованих - У п’ятьох працівників клубу української першої ліги з футболу виявили коронавірус
    Голова наглядової ради харківського клубу Сергій Стороженко (зліва) - у числі інфікованих
    Світлина - Спортивний Харків

    Раніше помер лікар команди Ашот Худаєв

    У кількох працівників першолігового футбольного клубу «Металіст-1925» виявилися позитивні тести на Covid-19.

    Про наявність вірусу Covid-19 у п'яти працівників клубу стало відомо в день проведення командою календарного поєдинку сезону проти «Миколаєва» 29 липня. Харків'яни в тому матчі зазнали поразки з рахунком 2:3, а після приїзду додому футболісти, тренерський штаб і персонал колективу терміново пройшли позапланове тестування на коронавірус. Як інформує прес-служба «Металіста-1925», результат у всіх виявився негативним.

    Всі заражені Covid-19 співробітники клубу знаходяться на самоізоляції. Повідомляється, що їх стан оцінюється як задовільний.

    Госпіталізовано зокрема главу наглядової ради клубу, колишнього перший віце-президента національної федерації футболу (2010-2013) Сергія Стороженка.

    Нагадаємо, 25 липня після ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, на 48-му році життя помер лікар першої клубної команди «Металіста 1925», а за сумісництвом і глава медичної служби національної збірної України з футболу Антон (Ашот) Худаєв.

     Читайте також: Футболісти «Металіста» пом’янули померлого від коронавірусу лікаря (фото)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Металіст» Перша ліга коронавірус Сергій Стороженко
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