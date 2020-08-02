У п’ятьох працівників клубу української першої ліги з футболу виявили коронавірус



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Голова наглядової ради харківського клубу Сергій Стороженко (зліва) - у числі інфікованих Світлина - Спортивний Харків

Раніше помер лікар команди Ашот Худаєв

У кількох працівників першолігового футбольного клубу «Металіст-1925» виявилися позитивні тести на Covid-19.

Про наявність вірусу Covid-19 у п'яти працівників клубу стало відомо в день проведення командою календарного поєдинку сезону проти «Миколаєва» 29 липня. Харків'яни в тому матчі зазнали поразки з рахунком 2:3, а після приїзду додому футболісти, тренерський штаб і персонал колективу терміново пройшли позапланове тестування на коронавірус. Як інформує прес-служба «Металіста-1925», результат у всіх виявився негативним.

Всі заражені Covid-19 співробітники клубу знаходяться на самоізоляції. Повідомляється, що їх стан оцінюється як задовільний.

Госпіталізовано зокрема главу наглядової ради клубу, колишнього перший віце-президента національної федерації футболу (2010-2013) Сергія Стороженка.

Нагадаємо, 25 липня після ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, на 48-му році життя помер лікар першої клубної команди «Металіста 1925», а за сумісництвом і глава медичної служби національної збірної України з футболу Антон (Ашот) Худаєв.