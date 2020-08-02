В австралійському штаті через коронавірус оголосили «стан катастрофи»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зазвичай метушливий центр міста Мельбурна тепер безлюдний

У місті Мельбурн ввели комендантську годину

В австралійському штаті Вікторія через ситуацію з коронавірусом оголосили режим стану лиха. Про це заявив прем’єр-міністр штату Деніел Ендрюс, повідомляє BBC News.

Чиновник зазначив, що найжорсткішими є обмеження в столиці штату Мельбурні. Там ввели обмеження четвертого рівня до 13 вересня.

Зокрема, у місті введуть комендантську годину з 20:00 до 5:00. Кожен день місцеві жителі можуть займатися спортом на вулиці не більше однієї години, а від кожного домогосподарства тільки одна людина має право відвідати магазин. Крім того, жителі Мельбурна не зможуть віддалятися від будинку більш ніж на п’ять кілометрів.

Також прем’єр-міністр розповів, що в населеному пункті повністю заборонили весільні церемонії, а навчання студентів знову стане дистанційним, закритими будуть і дитячі садки.

Для жителів штату Вікторія, які проживають за межами Мельбурна, введений третій рівень карантину. Згідно з правилами, вони зможуть залишати свої будинки тільки заради роботи, навчання, отримання медичної допомоги або для закупів.

Зазначається, що таких заходів вжито через те, що в неділю у штаті Вікторія зафіксували 671 новий випадок зараження коронавірусом і сім смертей. Найбільше заражень виявили в Мельбурні.

Нагадаємо, станом на ранок 2 серпня, кількість випадків інфікування коронавірусом у світі досягла 18 мільйонів осіб. Серед 18 мільйонів випадків 688 тисяч – летальні. Також 11 мільйонів 325 тисяч хворих вилікувалися. Тільки за останню добу у світі зафіксували 246,5 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус.

Найбільше нових хворих – у США – 58,4 тисячі. В Індії зареєстрували 54,8 тисячі нових випадків, у Бразилії – 42,5 тисячі, у Колумбії і Південній Африці – понад 10 тисяч, у Мексиці – 8,4 тисячі, у Росії – 5,4 тисячі.