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  4. Z-барани. Як дагестанське міністерство розрекламувало «спецоперацію» Путіна (відео)
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    Соціум

    Z-барани. Як дагестанське міністерство розрекламувало «спецоперацію» Путіна (відео)

    На кожній овечці в отарі була намальована літера Z - Z-барани. Як дагестанське міністерство розрекламувало «спецоперацію» Путіна (відео)
    На кожній овечці в отарі була намальована літера Z
    фото: скріншот із відео

    Дагестанські чиновники виклали відео з отарою овець, позначених літерою Z

    Дагестанське міністерство сільського господарства та продовольства опублікувало, а потім видалило відео перегону великої отари баранів, на кожному з яких була намальована літера Z. Про це повідомляє «Кавказ.Реалии».

    Ролик був розміщений в офіційному аккаунті відомства та супроводжувався фрагментом з пісні Олега Газманова: «Росія, Росія – у цьому слові вогонь і сила».

    Користувачі соцмережі встигли зберегти це відео і тепер активно поширюють.

    «Рубрика «Примусь дурня богу молитися». Сьогодні Міністерство сільського господарства Дагестану виклало ось такий видос із Z-баранами... Чи немає дискредитації?» – написав журналіст Варламов.

    Відео розсмішило користувачів соцмережі.

    Скріншот коментарів під дописом Варламова у Facebook

    Скріншот коментарів під дописом Варламова у Facebook

    Наразі виданню «Кавказ.Реалії» відомо про 739 загиблих у російській війні проти України військових з числа уродженців або жителів Півдня та Північного Кавказу. Більшість із них – уродженці Дагестану.

    Раніше повідомлялося, що в школах Дагестану ведеться пропаганда війни під виглядом патріотизму.

    Випускниця однієї зі шкіл дагестанського міста Ізбербаш на урочистій лінійці вигукнула у мікрофон «Ні війні! Свободу Україні! Путін – чорт!».

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Дагестан #stoprussia
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    Z-барани. Як дагестанське міністерство розрекламувало «спецоперацію» Путіна (відео)