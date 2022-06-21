Z-барани. Як дагестанське міністерство розрекламувало «спецоперацію» Путіна (відео)

На кожній овечці в отарі була намальована літера Z

Дагестанські чиновники виклали відео з отарою овець, позначених літерою Z

Дагестанське міністерство сільського господарства та продовольства опублікувало, а потім видалило відео перегону великої отари баранів, на кожному з яких була намальована літера Z. Про це повідомляє «Кавказ.Реалии».

Ролик був розміщений в офіційному аккаунті відомства та супроводжувався фрагментом з пісні Олега Газманова: «Росія, Росія – у цьому слові вогонь і сила».

Користувачі соцмережі встигли зберегти це відео і тепер активно поширюють.

«Рубрика «Примусь дурня богу молитися». Сьогодні Міністерство сільського господарства Дагестану виклало ось такий видос із Z-баранами... Чи немає дискредитації?» – написав журналіст Варламов.

Відео розсмішило користувачів соцмережі.

Скріншот коментарів під дописом Варламова у Facebook

Наразі виданню «Кавказ.Реалії» відомо про 739 загиблих у російській війні проти України військових з числа уродженців або жителів Півдня та Північного Кавказу. Більшість із них – уродженці Дагестану.

Раніше повідомлялося, що в школах Дагестану ведеться пропаганда війни під виглядом патріотизму.

Випускниця однієї зі шкіл дагестанського міста Ізбербаш на урочистій лінійці вигукнула у мікрофон «Ні війні! Свободу Україні! Путін – чорт!».