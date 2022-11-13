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В Італії 100-річна жінка стала найстаршим у світі донором органів

Альона Боженко
glavcom.ua
В Італії 100-річна жінка стала найстаршим у світі донором органів
100-річна італійка стала найстаршим у світі донором
фото ілюстративне

100-річні донори у світовій медичній практиці трапляються не часто

В італійській провінції Піза лікарі провели операцію з пересадки печінки від жінки, яка померла у віці 100 років і 10 місяців. Про це повідомляє La Repubblica.

Жінка потрапила до лікарні у Флоренції на початку листопада з крововиливом у мозок, який згодом став причиною її смерті. Печінка померлої була в доброму стані, тому її діти дали дозвіл на донорство органу. 

«На першому етапі була проведена гістологічна перевірка якості органу, операція минула успішно, пацієнтка (якій пересадили печінку) перебуває у доброму стані», – заявив Паоло Де Сімоне, директор відділення хірургії та трансплантації печінки Пізанського госпіталю.

У Національному центрі трансплантації Італії стверджують, що 100-річні донори у світовій медичній практиці трапляються, але йдеться про кілька випадків пересадження таких рідкісних тканин, як, приміром, рогівка ока.

Як зазначає La Repubblica, досі в Італії найстарішим донором була жінка, яка померла у жовтні 2021 року у місті Фабріано у віці 97 років і 7 місяців

Нагадаємо, у Львові медики провели унікальну операцію – вперше пересадили нирку 15-річному хлопчикові. Донором для хлопчика стала його бабуся. 

Теги: Італія жінка

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