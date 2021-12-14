Бабуся пожертвувала нирку онукові, йому зробили унікальну операцію (фото)

Зараз і бабуся і онук почуваються добре

Донорський орган запрацював прямо на операційному столі

У Львові медики провели унікальну операцію – вперше пересадили нирку 15-річному хлопчикові. Донором для хлопчика стала його бабуся. Інформацією про це поділився лікар Олег Самчук на Facebook.

Ярослав народився з уже хворими нирками. Йому поставили діагноз «ломерулонефрит» тільки в 11 років.

Лікування не допомагало, хвороба прогресувала і нещодавно поставила сім'ю перед вибором: замісна ниркова терапія або трансплантація.

Шанс на якісне життя Ярославу без вагань погодилася дати бабуся Анастасія, нирка якої онукові ідеально підійшла.

Трансплантацію наші лікарі провели 7 грудня. Донорський орган запрацював прямо на операційному столі.

Зараз і бабуся і Ярослав почувають себе добре.

Зазначимо, що у Львові – це перша операція з пересадки нирки дитині.

Нагадаємо, у Львові лікарі показали, як робот Da Vinci оперував дівчину.

До слова, російська пенсіонерка, не дочекавшись лікарів, самотужки зробила собі операцію.