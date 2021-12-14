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    Події в Україні

    Бабуся пожертвувала нирку онукові, йому зробили унікальну операцію (фото)

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    Зараз і бабуся і онук почуваються добре - Бабуся пожертвувала нирку онукові, йому зробили унікальну операцію (фото)
    Зараз і бабуся і онук почуваються добре
    фото Олег Самчук/Facebook

    Донорський орган запрацював прямо на операційному столі

    У Львові медики провели унікальну операцію – вперше пересадили нирку 15-річному хлопчикові. Донором для хлопчика стала його бабуся. Інформацією про це поділився лікар Олег Самчук на Facebook.

    Ярослав народився з уже хворими нирками. Йому поставили діагноз «ломерулонефрит» тільки в 11 років.

    Лікування не допомагало, хвороба прогресувала і нещодавно поставила сім'ю перед вибором: замісна ниркова терапія або трансплантація.

    Шанс на якісне життя Ярославу без вагань погодилася дати бабуся Анастасія, нирка якої онукові ідеально підійшла.

    Трансплантацію наші лікарі провели 7 грудня. Донорський орган запрацював прямо на операційному столі.

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    Бабуся пожертвувала нирку онукові, йому зробили унікальну операцію (фото)
    Бабуся пожертвувала нирку онукові, йому зробили унікальну операцію (фото)
    Бабуся пожертвувала нирку онукові, йому зробили унікальну операцію (фото)
    Бабуся пожертвувала нирку онукові, йому зробили унікальну операцію (фото)

    Зараз і бабуся і Ярослав почувають себе добре.

    Зазначимо, що у Львові – це перша операція з пересадки нирки дитині.

    Нагадаємо, у Львові лікарі показали, як робот Da Vinci оперував дівчину.

    До слова, російська пенсіонерка, не дочекавшись лікарів, самотужки зробила собі операцію.

    Теги: Львів лікар
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    Бабуся пожертвувала нирку онукові, йому зробили унікальну операцію (фото)