Бабуся пожертвувала нирку онукові, йому зробили унікальну операцію (фото)
Донорський орган запрацював прямо на операційному столі
У Львові медики провели унікальну операцію – вперше пересадили нирку 15-річному хлопчикові. Донором для хлопчика стала його бабуся. Інформацією про це поділився лікар Олег Самчук на Facebook.
Ярослав народився з уже хворими нирками. Йому поставили діагноз «ломерулонефрит» тільки в 11 років.
Лікування не допомагало, хвороба прогресувала і нещодавно поставила сім'ю перед вибором: замісна ниркова терапія або трансплантація.
Шанс на якісне життя Ярославу без вагань погодилася дати бабуся Анастасія, нирка якої онукові ідеально підійшла.
Трансплантацію наші лікарі провели 7 грудня. Донорський орган запрацював прямо на операційному столі.
Зараз і бабуся і Ярослав почувають себе добре.
Зазначимо, що у Львові – це перша операція з пересадки нирки дитині.
Нагадаємо, у Львові лікарі показали, як робот Da Vinci оперував дівчину.
До слова, російська пенсіонерка, не дочекавшись лікарів, самотужки зробила собі операцію.