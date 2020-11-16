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    У світі

    В Італії коронавірус поширювався ще у вересні 2019 року, – дослідження

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    <p>Після публікації цього дослідження ВООЗ заявила, що звʼяжеться з його авторами &laquo;для обговорення та організації подальшого аналізу наявних проб&raquo;</p> - В Італії коронавірус поширювався ще у вересні 2019 року, – дослідження

    Після публікації цього дослідження ВООЗ заявила, що звʼяжеться з його авторами «для обговорення та організації подальшого аналізу наявних проб»

    Вірус міг поширитися за межі Китаю раніше, ніж вважалося дотепер

    Коронавірус циркулював в Італії у вересні 2019 року, хоча перший офіційний випадок там виявили 21 лютого 2020 року у регіоні Ломбардія. Про це йдеться у дослідженні Національного інституту раку.

    Результати італійських дослідників показують, що у 11,6% з 959 добровольців, які брали участь у скринінгу щодо наявності раку легень у період з вересня 2019 року по березень 2020 року, виробилися антитіла до коронавірусу задовго до першого виявленого випадку у лютому.

    Науковці з Університету Сієни також заявили, що у жовтні минулого року вони виявили чотирьох пацієнтів з антитілами до Covid-19 – отже, заразилися вони також у вересні, а хвороба протікала безсимптомно.

    «Це означає, що новий коронавірус може циркулювати серед населення протягом тривалого часу і з низьким рівнем летальності. Вірус не зникає, він стихає, аби знову зʼявитись», – розповіли в Інституті.

    Після публікації цього дослідження ВООЗ заявила, що звʼяжеться з його авторами «для обговорення та організації подальшого аналізу наявних проб».

    У березні італійські дослідники повідомили агентству Reuters про більш високу, ніж зазвичай, кількість випадків важкої пневмонії і грипу в Ломбардії в останньому кварталі 2019 року. Вони тоді також припустили, що новий коронавірус міг поширитися раніше, ніж передбачалося.

    Всесвітня організація охорони здоровʼя заявляла, що випадки коронавірусу були невідомі до того, як в кінці минулого року стався спалах у китайському місті Ухань. Попри такі заяви, ВООЗ не виключала, що вірус міг непомітно поширитися в іншому місці.

    Нагадаємо, що в Італії вперше за 13 листопада підтвердили понад 40 тис. нових випадків коронавірусу.

    Теги: Італія населення вірус ВООЗ коронавірус
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