В Італії сталося виверження вулкану Етна (відео)
Сейсмічна активність на вулкані Етна раптово підвищилася приблизно о 18:00 13 серпня
На італійському острові Сицилія 14 серпня розпочалося виверження вулкана Етна. У місті Катанія аеропорт був тимчасово закритий, а рух транспорту на дорогах обмежено. Про це повідомляє ANSA.
Керівництво компанії SAC, яка керує міжнародним аеропортом імені Вінченцо Белліні, повідомило, що польоти 14 серпня будуть призупинені до 20:00 (21:00).
Попіл, який викинувся вулканом, призвів до зупинки або уповільнення дорожнього руху. Мер Катанії видав наказ тимчасово обмежити рух двоколісних транспортних засобів (велосипедів і мотоциклів) на 48 годин та знизити швидкість руху всіх транспортних засобів до 30 км/год на всіх вулицях міста.
Комунальні служби почали вивозити вулканічний попіл з вулиць. Місцевих мешканців закликають «збирати вулканічний пісок, який потрапив у приміщення, і виносити його до малих контейнерів біля будинків».
За інформацією The Watchers, сейсмічна активність на вулкані Етна раптово підвищилася приблизно о 18:00 13 серпня. Приблизно через 20 хвилин вона досягла високого рівня, і центр цієї активності знаходився безпосередньо під південно-східним кратером на висоті приблизно 2,8 км (1,7 милі) над рівнем моря.
Внаслідок зростання активності обсерваторія вулкана Етна протягом 1,5 години підняла рівень колірного коду для авіації з жовтого до помаранчевого, а потім до червоного.
Виверження активності швидко наростало, і вулкан розпочав видавати фонтани лави. Місцеві мешканці також спостерігали за потоком лави, що сходить по південно-східному схилу одного з кратерів. У місті Ріфуджо Сапієнца було зафіксовано випадання попелу.
Нагадаємо, в Італії на сході острова Сицилії 21 травня сталося виверження вулкана Етна. Унаслідок цього аеропорт у місті Катанія призупинив польоти.
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