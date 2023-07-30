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У Хусті горів собор Московської церкви (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Хусті горів собор Московської церкви (відео)
Над ліквідацією пожежі працювали 5 одиниць техніки та 11 рятувальників
фото з відкритих джерел

Осередком займання була покрівля господарчої споруди

У Хусті сталася пожежа на території Свято-Кирило-Мефодіївського кафедрального собору, що належить до Московської церкви. Осередком займання була покрівля господарчої споруди, однак вогонь міг будь-якої миті перекинутися на будівлю храму, повідомляє Головне управління ДСНС України у Закарпатській області.

Над ліквідацією пожежі працювали 5 одиниць техніки та 11 рятувальників з Хуста та смт Вишково. Також було залучено оперативно-координаційний відділ.

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Вогнеборцям знадобилось 20 хвилин для того, аби зупинити вогонь на площі 20 квадратних метрів. Постраждалих немає.

Нагадаємо, священники Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) звернулися до митрополита Онуфрія із закликом негайно та остаточно розірвати із російською православною церквою (РПЦ) після ворожого ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі.

Управління Конотопської єпархії УПЦ МП взялося репресувати священників, які закликали митрополита Онуфрія негайно розірвати зв'язки із Російською православною церквою.

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Теги: пожежа свято відео собор

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