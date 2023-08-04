Увімкнув гімн Росії: у Чехії офіціант познущався з українок, але його швидко провчили (відео)
Адміністрація закладу гідно покарала працівника, який зробив ганебний вчинок
Чеський заклад громадського харчування звільнив свого співробітника невдовзі після того, як біженка оприлюднила відео, на якому чути, як в ресторані включили російський гімн, а згодом і сирену. Інцидент трапився у невеличкому містечку біля столиці Чехії напередодні, 2 серпня. Офіціант одного з ресторанів поблизу Праги, який відвідала українка з подругою, спершу увімкнув гімн Росії, а потім сирену повітряної тривоги.
Про таку поведінку чеха українська біженка Олеся Кошілка розповіла у TikTok. Відео швидко розлетілося у мережі й зібрало хвилі гнівних коментарів. Після чого власник закладу попросив вибачення у дівчини й звільнив свого працівника.
Українка повідомила, що разом зі своєю подругою вирішила пообідати у закладі CottonClub Brandýs. Він розташований у невеликому містечку Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав. У Чехію Олеся переїхала після початку повномасштабної війни.
«Прийшли й зробили замовлення. Я попросила пароль від Wi-Fi. На що мені офіціант чех відповів, що інтернет є тільки російський. Я спочатку не звернула на це увагу, подумала, що він подумав, що я росіянка. Через хвилин п'ять включається гімн Росії. Я не розумію, що відбувається, заходжу всередину і кажу «Це гімн Росії?». На що відповідають «Так». Я кажу, що я – українка. На що мені відповідають: «І що?» починають сміятися і включають звук сирени», – повідомила дівчина.
Вона зауважила, що не всі працівники ресторану підтримали вчинок офіціанта. Інші – ввічливо спілкувалися з дівчатами. Пізніше Олеся виклала у своїх соцмережах докази з цькуваннями з боку працівника закладу. Вона опублікувала фрагмент відео, коли в ресторані грає російський гімн.
«Відео набрало понад 1 млн переглядів. Дуже багато було негативних відгуків про заклад. Після чого подзвонив його власник, вибачився, сказав «що сам він за Україну і не розуміє, як могло так статися», – розповіла українка.
Нещодавно ресторан також публічно оприлюднив свою позицію у соцмережах: «Від імені керівництва CottonClub Brandýs ми хочемо повідомити, що ми не згодні з політичними поглядами наших співробітників і відмежовуємося від них. Після вчорашнього інциденту в нашому ресторані керівництво компанії вирішило звільнити ініціатора, тому він більше не є нашим співробітником. Ми також не згодні з порушенням прав і свобод людини, яке відбувається проти України».
Попри реакцію закладу, Олеся каже, що неприємні відчуття в неї все ж залишилися і не розуміє, як офіціанти можуть так поводитися з людьми, які рятувалися від розпочатої Росією війни.
Нагадаємо, раніше через хейт у Польщі зачинився ресторан, у якому працювали українки. Користувачі з російськими прапорами на аватарках скаржилися, що в закладі готують українські страви й працевлаштовують українок.
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