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Увімкнув гімн Росії: у Чехії офіціант познущався з українок, але його швидко провчили (відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Увімкнув гімн Росії: у Чехії офіціант познущався з українок, але його швидко провчили (відео)
Олеся виклала у своїх соцмережах докази з цькуваннями з боку працівника ресторану
фото: скрін із відео з соцмереж

Адміністрація закладу гідно покарала працівника, який зробив ганебний вчинок

Чеський заклад громадського харчування звільнив свого співробітника невдовзі після того, як біженка оприлюднила відео, на якому чути, як в ресторані включили російський гімн, а згодом і сирену. Інцидент трапився у невеличкому містечку біля столиці Чехії напередодні, 2 серпня. Офіціант одного з ресторанів поблизу Праги, який відвідала українка з подругою, спершу увімкнув гімн Росії, а потім сирену повітряної тривоги.

Про таку поведінку чеха українська біженка Олеся Кошілка розповіла у TikTok. Відео швидко розлетілося у мережі й зібрало хвилі гнівних коментарів. Після чого власник закладу попросив вибачення у дівчини й звільнив свого працівника.

Українка повідомила, що разом зі своєю подругою вирішила пообідати у закладі CottonClub Brandýs. Він розташований у невеликому містечку Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав. У Чехію Олеся переїхала після початку повномасштабної війни.

«Прийшли й зробили замовлення. Я попросила пароль від Wi-Fi. На що мені офіціант чех відповів, що інтернет є тільки російський. Я спочатку не звернула на це увагу, подумала, що він подумав, що я росіянка. Через хвилин п'ять включається гімн Росії. Я не розумію, що відбувається, заходжу всередину і кажу «Це гімн Росії?». На що відповідають «Так». Я кажу, що я – українка. На що мені відповідають: «І що?» починають сміятися і включають звук сирени», – повідомила дівчина.

Вона зауважила, що не всі працівники ресторану підтримали вчинок офіціанта. Інші – ввічливо спілкувалися з дівчатами. Пізніше Олеся виклала у своїх соцмережах докази з цькуваннями з боку працівника закладу. Вона опублікувала фрагмент відео, коли в ресторані грає російський гімн.

«Відео набрало понад 1 млн переглядів. Дуже багато було негативних відгуків про заклад. Після чого подзвонив його власник, вибачився, сказав «що сам він за Україну і не розуміє, як могло так статися», – розповіла українка.

Нещодавно ресторан також публічно оприлюднив свою позицію у соцмережах: «Від імені керівництва CottonClub Brandýs ми хочемо повідомити, що ми не згодні з політичними поглядами наших співробітників і відмежовуємося від них. Після вчорашнього інциденту в нашому ресторані керівництво компанії вирішило звільнити ініціатора, тому він більше не є нашим співробітником. Ми також не згодні з порушенням прав і свобод людини, яке відбувається проти України».

Попри реакцію закладу, Олеся каже, що неприємні відчуття в неї все ж залишилися і не розуміє, як офіціанти можуть так поводитися з людьми, які рятувалися від розпочатої Росією війни.

Нагадаємо, раніше через хейт у Польщі зачинився ресторан, у якому працювали українки. Користувачі з російськими прапорами на аватарках скаржилися, що в закладі готують українські страви й працевлаштовують українок.

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Теги: Чехія ресторан відео українка знущання

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