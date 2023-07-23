Росіяни навмисно запустили по Одесі неточні ракети – Міноборони

Унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини

Ракета Х-22 має 50%-ву ймовірність ураження цілі з відхиленням у 300 метрів

Росія атакує Україну невибірковою зброєю. Зокрема, окупанти спеціально використовували неточні ракети для атаки на Одесу. Про це повідомляє Міністерство оборони у Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що ракета Х-22 має 50%-ву ймовірність ураження цілі з відхиленням у 300 метрів.

«Фактично це означає, що навіть якщо ракети Х-22 були націлені на військові або інші об'єкти інфраструктури в Одесі вчора ввечері, вони могли влучити в них лише випадково. Ті, хто віддавав наказ і запускав їх, прекрасно це розуміли», – ідеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Міноборони заявили, що це воєнний злочин, і винні будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російські окупанти атакували Одесу близько 20 ракетами різних типів. У тому числі й балістичними.

Раніше повідомлялося, що у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Станом на 4:00 годину ранку встановлено, що унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини.

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема через ворожу комбіновану ракетну атаку в ніч проти 23 липня, зафіксовано пошкодження житлових будинків та інфраструктури.