Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни навмисно запустили по Одесі неточні ракети – Міноборони

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни навмисно запустили по Одесі неточні ракети – Міноборони
Унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини
фото: ДСНС України

Ракета Х-22 має 50%-ву ймовірність ураження цілі з відхиленням у 300 метрів

Росія атакує Україну невибірковою зброєю. Зокрема, окупанти спеціально використовували неточні ракети для атаки на Одесу. Про це повідомляє Міністерство оборони у Twitter.

Зазначається, що ракета Х-22 має 50%-ву ймовірність ураження цілі з відхиленням у 300 метрів.

«Фактично це означає, що навіть якщо ракети Х-22 були націлені на військові або інші об'єкти інфраструктури в Одесі вчора ввечері, вони могли влучити в них лише випадково. Ті, хто віддавав наказ і запускав їх, прекрасно це розуміли», – ідеться в повідомленні.

У Міноборони заявили, що це воєнний злочин, і винні будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російські окупанти атакували Одесу близько 20 ракетами різних типів. У тому числі й балістичними.

Раніше повідомлялося, що у ніч з 22 на 23 липня російські війська здійснили чергову масовану атаку по території Одеси та області. Станом на 4:00 годину ранку встановлено, що унаслідок ворожого обстрілу міста Одеса загинула одна людина та 22 – поранено, з них – чотири дитини. 

Також вночі 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки росіян в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор. 

Зокрема через ворожу комбіновану ракетну атаку в ніч проти 23 липня, зафіксовано пошкодження житлових будинків та інфраструктури. 

Читайте також:

Теги: окупанти Міноборони наказ військові злочин ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти випустили по Одесі близько 20 ракетами різних типів
Який вигляд має Одеса після обстрілу: правоохоронці показали відео
Сьогодні, 11:18
Росіяни здійснили масовану атаку на Одесу
Одеса оговтується від нічної атаки РФ, обстріл «Смерчем» Куп'янська: ситуація в регіонах
Сьогодні, 09:45
Військові попередили місцеву владу Одеси і регіону, що відкриття курортного сезону цьогоріч є недоцільним
Одеса знову залишиться без курортного сезону: деталі
19 квiтня, 05:26

Події в Україні

Сергій Притула продав «мапу Буданова» за 14 мільйонів
Сергій Притула продав «мапу Буданова» за 14 мільйонів
Росіяни навмисно запустили по Одесі неточні ракети – Міноборони
Росіяни навмисно запустили по Одесі неточні ракети – Міноборони
Ракетний удар по Одесі. Влада звернулась до Московської церкви в Україні
Ракетний удар по Одесі. Влада звернулась до Московської церкви в Україні
Француз заплив до України на каяку і здивував прикордонників
Француз заплив до України на каяку і здивував прикордонників
Нікопольці посадили картоплю на дні висохлого Каховського водосховища
Нікопольці посадили картоплю на дні висохлого Каховського водосховища
Білий дім оцінив, скільки може тривати український контрнаступ
Білий дім оцінив, скільки може тривати український контрнаступ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Що тепер скаже Онуфрій?
45K
Прикордонниця Плантовська та її генерал, звинувачений у корупції, вийшли сухими з води
37K
Міноборони РФ пояснило, навіщо знищило собор Московської церкви в Одесі
33K
Українські моряки завдали ворогові влучного удару
12K
Міністр енергетики розповів, що може змусити росіян деокупувати Запорізьку АЕС
12K
Таврійський напрямок: ЗСУ взяли в полон окупантів та знищили танк

Новини

Місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 23 липня
Сьогодні, 05:23
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
За добу українські воїни знищили 16 ворожих баз – Генштаб
Вчора, 06:40
Дощі та грози у більшості областей: прогноз погоди на 22 липня
Вчора, 06:12
Стало відомо, коли США почнуть навчання українських пілотів на F-16
Вчора, 04:23
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:27

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту