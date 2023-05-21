В Італії сталося виверження вулкана: місто біля підніжжя вкрилося попелом (відео)
Один із місцевих аеропортів змушений призупинити роботу
В Італії на сході острова Сицилії 21 травня сталося виверження вулкана Етна. Унаслідок цього аеропорт у місті Катанія призупинив польоти. Про це повідомляє Reuters.
Адміністрація аеропорту заявила, що вулканічний попіл засипав злітно-посадкові смуги.
Авіаперельоти обіцяють відновити тоді, коли можна буде гарантувати нормальні умови безпеки.
Крім того, темний зернистий попіл від виверження вулкана покрив практично всю Катанію.
Eruzione Etna, cenere su strade e auto ad Adrano (CT) #etna #cenere #vulcano #sicilia #localteam pic.twitter.com/WDZV7ZoypF— Local Team (@localteamtv) May 21, 2023
Нагадаємо, у квітні в Мексиці розпочалося виверження вулкана Попокатепетль – одного з найбезпечніших у світі. Тоді, як повіомлялося, за одну добу вулкан зробив 148 викидів, дим піднявся майже на сім кілометрів.
Раніше у ніч на 11 квітня на російському півострові Камчатка відбулося потужне виверження вулкана Шивелуч.
Також вулкан Безіменний викинув у повітря 12-кілометровий стовп попелу.
Коментарі — 0