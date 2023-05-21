В Італії сталося виверження вулкана: місто біля підніжжя вкрилося попелом (відео)

Один із місцевих аеропортів змушений призупинити роботу

В Італії на сході острова Сицилії 21 травня сталося виверження вулкана Етна. Унаслідок цього аеропорт у місті Катанія призупинив польоти. Про це повідомляє Reuters.

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Адміністрація аеропорту заявила, що вулканічний попіл засипав злітно-посадкові смуги.

Авіаперельоти обіцяють відновити тоді, коли можна буде гарантувати нормальні умови безпеки.

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Крім того, темний зернистий попіл від виверження вулкана покрив практично всю Катанію.

Вулкан Етна – найвищий та найактивніший вулкан Європи, розташований на острові Сицилія. Його висота, за різними даними, становить від 3326 до 3350 метрів. Може вивергатися кілька разів на рік, викидаючи лаву й попіл високо над середземноморським островом. Останнє масштабне виверження сталося у 1992 році.

Нагадаємо, у квітні в Мексиці розпочалося виверження вулкана Попокатепетль – одного з найбезпечніших у світі. Тоді, як повіомлялося, за одну добу вулкан зробив 148 викидів, дим піднявся майже на сім кілометрів.

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Раніше у ніч на 11 квітня на російському півострові Камчатка відбулося потужне виверження вулкана Шивелуч.

Також вулкан Безіменний викинув у повітря 12-кілометровий стовп попелу.