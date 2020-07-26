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    У світі

    В Ізраїлі не вщухають антиурядові протести: поліція застосувала водомети

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    <p>На вулиці Єрусалима вийшли близько п&rsquo;яти тисяч осіб</p> - В Ізраїлі не вщухають антиурядові протести: поліція застосувала водомети

    На вулиці Єрусалима вийшли близько п’яти тисяч осіб

    Фото: AFP

    Ізраїльтяни вимагають відставки прем’єра

    Тисячі демонстрантів у суботу ввечері вийшли на вулиці в Ізраїлі, щоб закликати до відставки прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

    Про це повідомляє газета The Times of Israel.

    Видання з посиланням на представника поліції зазначає, що в Єрусалимі в протестній акції взяли участь близько п’яти тисяч осіб.

    Також кілька сотень людей зібралися на акцію протесту біля приватного будинку Нетаньягу в місті Кесарії.

    Видання Middle East Eye повідомляє, що тисячі протестувальників також вийшли на вулиці Тель-Авіва.

    Щоб приборкати натовп поліція застосувала водомети.

    Нагадаємо, цього тижня в Ізраїлі поліція водометами розігнала акцію протесту.

    Також минулої суботи масові антиурядові демонстрації проходили в Єрусалимі і в центрі Тель-Авіва, протестуючі перекривали дороги і вимагали відставки прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

    До слова, Ізраїль продовжив заборону на в’їзд іноземцям та особам, які не є резидентами країни, ще принаймні до 1 вересня. Заборону на в’їзд до Ізраїлю продовжили через зростання поширення коронавірусу у країні.

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