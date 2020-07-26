В Ізраїлі не вщухають антиурядові протести: поліція застосувала водомети



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На вулиці Єрусалима вийшли близько п’яти тисяч осіб Фото: AFP

Ізраїльтяни вимагають відставки прем’єра

Тисячі демонстрантів у суботу ввечері вийшли на вулиці в Ізраїлі, щоб закликати до відставки прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Про це повідомляє газета The Times of Israel.

Видання з посиланням на представника поліції зазначає, що в Єрусалимі в протестній акції взяли участь близько п’яти тисяч осіб.

שימו לב: תיעוד האירוע באלוף שדה: הרכב מגיע, משפריץ גז מהחלון שליד הנהג על המפגינים בצומת ואז אנשים מתחילים להחנק. בטוח שלמשטרה יש את האמצעים הטכנולוגיים לאתר את הרכב הזה https://t.co/SlhrtS8qU8 pic.twitter.com/rVtVmWDSm8 — Bar Peleg (@bar_peleg) July 25, 2020

Також кілька сотень людей зібралися на акцію протесту біля приватного будинку Нетаньягу в місті Кесарії.

Видання Middle East Eye повідомляє, що тисячі протестувальників також вийшли на вулиці Тель-Авіва.

"זה נראה מתוכנן, 15 חבר'ה הקיפו אותנו, הרגשתי מכה חזקה בצוואר, הבנתי שקרה משהו": ניר סער, מפגין נגד ראש הממשלה שנפצע קל מדקירה בצווארו בצומת שער הנגב, משחזר pic.twitter.com/k8qSCrSWBz — כאן חדשות (@kann_news) July 25, 2020

Щоб приборкати натовп поліція застосувала водомети.

Нагадаємо, цього тижня в Ізраїлі поліція водометами розігнала акцію протесту.

Також минулої суботи масові антиурядові демонстрації проходили в Єрусалимі і в центрі Тель-Авіва, протестуючі перекривали дороги і вимагали відставки прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

До слова, Ізраїль продовжив заборону на в’їзд іноземцям та особам, які не є резидентами країни, ще принаймні до 1 вересня. Заборону на в’їзд до Ізраїлю продовжили через зростання поширення коронавірусу у країні.