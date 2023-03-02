В Японії виявлено ще одну металеву кулю невідомого походження

Куля настільки важка, що її важко зрушити з місця

За останні два тижні на узбережжі Японії виявлено дві кулі невідомого походження

На узбережжі Японії виявлено ще одну металеву кулю невідомого походження. Про це повідомив телеканал Fuji Television.

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21 лютого схожа куля була знайдена на узбережжі префектури Сідзуока в центральній частині країни.

Влада Кагосіми під час перевірки виявила, що знайдена куля порожня всередині, проте вона настільки важка, що її важко зрушити з місця. Згідно з одним із припущень, це може бути морський буй, який викинуло на берег.

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Нагадаємо, минулого місяця в повітряному просторі Канади та США було збито кілька нерозпізнаних літальних об’єктів, щонайменше один з яких виявився китайською розвідувальною повітряною кулею.

Пентагон повідомив, яку загрозу становив збитий над США неопізнаний об’єкт. Невідомий об'єкт, який було збито у повітряному просторі США над озером Гурон 12 лютого, представляв загрозу через потенційні можливості спостереження і міг нашкодити цивільній авіації.

Також Канада вивчає збитий невідомий об'єкт.

2 лютого в повітряному просторі США виявили китайську кулю. Одне з місць, де її помітили, було над Монтаною. Там розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет. Тож практично одразу експерти та аналітики заговорили про шпигунську місію аеростату.

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Сполучені Штати Америки не виключають позаземне походження збитих над країною повітряних об'єктів.