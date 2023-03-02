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В Японії виявлено ще одну металеву кулю невідомого походження

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В Японії виявлено ще одну металеву кулю невідомого походження
Куля настільки важка, що її важко зрушити з місця
фото з відкритих джерел

За останні два тижні на узбережжі Японії виявлено дві кулі невідомого походження

На узбережжі Японії виявлено ще одну металеву кулю невідомого походження. Про це повідомив телеканал Fuji Television.

21 лютого схожа куля була знайдена на узбережжі префектури Сідзуока в центральній частині країни.

Влада Кагосіми під час перевірки виявила, що знайдена куля порожня всередині, проте вона настільки важка, що її важко зрушити з місця. Згідно з одним із припущень, це може бути морський буй, який викинуло на берег.

Нагадаємо, минулого місяця в повітряному просторі Канади та США було збито кілька нерозпізнаних літальних об’єктів, щонайменше один з яких виявився китайською розвідувальною повітряною кулею.

Пентагон повідомив, яку загрозу становив збитий над США неопізнаний об’єкт. Невідомий об'єкт, який було збито у повітряному просторі США над озером Гурон 12 лютого, представляв загрозу через потенційні можливості спостереження і міг нашкодити цивільній авіації.

Також  Канада вивчає збитий невідомий об'єкт.

2 лютого в повітряному просторі США виявили китайську кулю. Одне з місць, де її помітили, було над Монтаною. Там розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет. Тож практично одразу експерти та аналітики заговорили про шпигунську місію аеростату.

Сполучені Штати Америки не виключають позаземне походження збитих над країною повітряних об'єктів

Теги: Японія море НЛО

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