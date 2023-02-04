США збили китайську шпигунську повітряну кулю

Аеростат збили біля Південної Кароліни, берегова охорона шукатиме його уламки для вивчення

Американські військові збили біля узбережжя Південної Кароліни китайську повітряну «кулю-шпигун», яка цього тижня вторглася в американський повітряний простір. Про це повідомляє ВВС.

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За словами очевидців, на які посилається видання, після невеликого вибуху частини конструкції кулі впали в Атлантичний океан, звідки їх мають намір вилучити для подальшого вивчення.

Раніше в суботу Китай закликав США зберігати спокій та «холодну голову» в розслідуванні інциденту, а президент Джо Байден пообіцяв розібратися із «кулею-шпигуном».

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Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки уважно відстежували китайську кулю, помічену над повітряним простором США. Але раніше посадовці наголошували на тому, що не мають наміру її збивати через можливу загрозу поранень уламками людей на землі.