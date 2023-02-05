Нащо ж ви її збили? Китай має питання до США через свою повітряну кулю

Шпигунський скандал з китайським аеростатом продовжує розвиватися навіть після «смерті» самого аеростата

Міністерство закордонних справ КНР розкритикувало США за знищення китайського аеростату. Пекін назвав реакцію Вашингтона надмірною і такою, що порушує міжнародну практику. Китай офіційно повідомив, що залишає за собою право відреагувати на те, що сталося. Про це повідомляє CNN.

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«Китайська сторона неодноразово інформувала американську сторону після перевірки, що аеростат призначений для цивільного використання і потрапив на територію США через форс-мажорні обставини - це був нещасний випадок… Китай чітко попросив США впоратися з цим належним чином у спокійній, професійній та стриманій манері. Речник міністерства оборони США також заявив, що повітряна куля не становитиме військової або особистої загрози для наземного персоналу», – йдеться у заяві МЗС КНР.

Нагадаємо, що вчора, 4 лютого, американські військові збили біля узбережжя Південної Кароліни китайську повітряну «кулю-шпигун», яка цього тижня вторглася в американський повітряний простір. Після невеликого вибуху частини конструкції кулі впали в Атлантичний океан, звідки їх мають намір вилучити для подальшого вивчення.

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Кулю виявили кілька днів тому. Одне з місць, де її помітили, було над Монтаною. Там розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет. Тож практично одразу експерти та аналітики заговорили про шпигунську місію заблудшого аеростату.