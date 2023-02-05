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Нащо ж ви її збили? Китай має питання до США через свою повітряну кулю

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Нащо ж ви її збили? Китай має питання до США через свою повітряну кулю
фото з відкритих джерел

Шпигунський скандал з китайським аеростатом продовжує розвиватися навіть після «смерті» самого аеростата

Міністерство закордонних справ КНР розкритикувало США за знищення китайського аеростату. Пекін назвав реакцію Вашингтона надмірною і такою, що порушує міжнародну практику. Китай офіційно повідомив, що залишає за собою право відреагувати на те, що сталося. Про це повідомляє CNN.

«Китайська сторона неодноразово інформувала американську сторону після перевірки, що аеростат призначений для цивільного використання і потрапив на територію США через форс-мажорні обставини - це був нещасний випадок… Китай чітко попросив США впоратися з цим належним чином у спокійній, професійній та стриманій манері. Речник міністерства оборони США також заявив, що повітряна куля не становитиме військової або особистої загрози для наземного персоналу», – йдеться у заяві МЗС КНР.

Нагадаємо, що вчора, 4 лютого, американські військові збили біля узбережжя Південної Кароліни китайську повітряну «кулю-шпигун», яка цього тижня вторглася в американський повітряний простір. Після невеликого вибуху частини конструкції кулі впали в Атлантичний океан, звідки їх мають намір вилучити для подальшого вивчення.

Кулю виявили кілька днів тому. Одне з місць, де її помітили, було над Монтаною. Там розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет. Тож практично одразу експерти та аналітики заговорили про шпигунську місію заблудшого аеростату.

Теги: шпигун Китай США

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