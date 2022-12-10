В Осло вручили Нобелівську премію миру, в Україні вона викликала суперечливі оцінки

До зустрічі лауреатів та 1300 гостей залу готували не один тиждень

В Осло відбулося вручення Нобелівської премії миру, яку у 2022 році було присуджено білоруському правозахиснику Алесю Біляцькому, російському центру «Меморіал» та українському Центру громадянських свобод.

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Спочатку такий «симбіоз» на тлі війни в Україні викликав подив і критику в суспільстві, але позиція шведської комісії залишилася непохитною.

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Трансляція нагородження відбувається на офіційному YouTube-каналі премії. Лауреати на сцені закликали міжнародну спільноту створити трибунал для терориста №1 Володимира Путіна та його посібника Олександра Лукашенка.

«Вони вважають, що можуть робити все, що хочуть. І зараз ми маємо перервати це коло безкарності, сформувати міжнародний трибунал та зробити Лукашенка, Путіна та інших винуватців відповідальними – не лише заради українців, а й інших країн та народів світу», – сказала голова «Центру громадянських свобод» Олександра Матвійчук.

До зустрічі лауреатів та 1300 гостей залу готували не один тиждень. Фоторепортаж опублікувало «Радіо «Свобода».

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На церемонію вручення Нобелівської премії у Стокгольмі не були запрошені посли від Росії та Білорусі. Причиною стали повномасштабні воєнні дії, які проводить в Україні Москва, а Мінськ сприяє тероризму та кровопролиттю.

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Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував вручення цьогорічної Нобелівської премії миру представникам України, Росії та Білорусі, якщо врахувати, що останні двоє ведуть війну проти нашої країни.