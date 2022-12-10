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В Осло вручили Нобелівську премію миру, в Україні вона викликала суперечливі оцінки

Надія Карбунар
glavcom.ua
В Осло вручили Нобелівську премію миру, в Україні вона викликала суперечливі оцінки
Цьогорічні лауреати Нобелівської премії миру
фото: скріншот із відео

До зустрічі лауреатів та 1300 гостей залу готували не один тиждень

В Осло відбулося вручення Нобелівської премії миру, яку у 2022 році було присуджено білоруському правозахиснику Алесю Біляцькому, російському центру «Меморіал» та українському Центру громадянських свобод.

В Осло вручили Нобелівську премію миру, в Україні вона викликала суперечливі оцінки фото 1

Спочатку такий «симбіоз» на тлі війни в Україні викликав подив і критику в суспільстві, але позиція шведської комісії залишилася непохитною.

Трансляція нагородження відбувається на офіційному YouTube-каналі премії. Лауреати на сцені закликали міжнародну спільноту створити трибунал для терориста №1 Володимира Путіна та його посібника Олександра Лукашенка.

В Осло вручили Нобелівську премію миру, в Україні вона викликала суперечливі оцінки фото 2

«Вони вважають, що можуть робити все, що хочуть. І зараз ми маємо перервати це коло безкарності, сформувати міжнародний трибунал та зробити Лукашенка, Путіна та інших винуватців відповідальними – не лише заради українців, а й інших країн та народів світу», – сказала голова «Центру громадянських свобод» Олександра Матвійчук.

До зустрічі лауреатів та 1300 гостей залу готували не один тиждень. Фоторепортаж опублікувало «Радіо «Свобода».

10 фото
На весь екран

На церемонію вручення Нобелівської премії у Стокгольмі не були запрошені посли від Росії та Білорусі. Причиною стали повномасштабні воєнні дії, які проводить в Україні Москва, а Мінськ сприяє тероризму та кровопролиттю.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував вручення цьогорічної Нобелівської премії миру представникам України, Росії та Білорусі, якщо врахувати, що останні двоє ведуть війну проти нашої країни.

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Теги: Москва трибунал

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