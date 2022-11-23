Нобелівський лауреат пояснив, чому Росія не протестує проти війни

«Церква влаштувала проєкт під назвою «Смерть за прощення гріхів», а влада – аукціон небаченої щедрості «Смерть як вдале вкладення сімейних інвестицій»

Кривава війна проти України не стала приводом для протестів у Росії, оскільки наразі служба в армії є єдиним можливим соціальним ліфтом для мешканців російської провінції, а смерть родича на війні – вигідна для сімей, які живуть у злиднях. Таку думку в інтерв’ю висловив лауреат Нобелівської премії миру (2021 рік), головний редактор російського видання «Новоя газета» Дмитро Муратов.

Муратов згадує, що під час чеченської війни була «інша цінність життя солдата», він нагадує, що жінки, чиї сини зникли на війні, їхали на фронт шукати їх. Жінок селили до військових казарм, вони харчувалися в їдальні з військовими.

«Вони ходили по всій Чечні, обмінювалися даними про своїх дітей. Ганна Іванівна Писецька здогадалася, що це не її син, присланій їй у труні. Знайшла вона свого сина і знайшла матір того, чиї останки було поховано у його могилі», – розповів журналіст.

Також, за його словами, російським жінкам допомагали чеченські матері.

«У Чечні жінка – це дуже авторитетна людина, її не можна образити, і коли вона говорила: віддай полоненого, віддавали полоненого. І матері заступилися за своїх дітей. Багато в чому війну було припинено, бо матері пішли», – згадує Муратов.

Сьогодні ж російські матері не їдуть на фронт шукати своїх дітей. Муратов зауважив, що держава «грамотно підійшла до питання злиднів». Муратов зазначає, що в Москві, наприклад, у багатому регіоні сім'ї загиблого контрактника до федеральних грошей у 7,5 млн рублів бюджет столиці додає 3 млн рублів.

«Ця ж інвестиція у смерть виявляється надзвичайно вигідною. І люди кажуть: ну так, але зате гроші дадуть. Зарплата на підприємстві завжди в 10 разів нижча за зарплату за контрактом в армії. Контрактник, наприклад, із Володимирської області отримує 300 тис. рублів, а зарплата, припустимо, на заводі, де роблять підфарники, або на заводі вентиляторному у Володимирській області – максимум 25–30 тис. рублів – у 10 разів війна коштує дорожче, ніж мирна робота», – звертає увагу Муратов.

Нобелівський лауреат зазначає, що сьогодні у РФ смерть на війні «стає вигідною справою».

«Церква влаштувала проєкт під назвою «Смерть за прощення гріхів», а влада – аукціон небаченої щедрості «Смерть як вдале вкладення сімейних інвестицій», – сказав він.

Муратов зазначив, що рідні загиблого контрактника отримують таку компенсацію, яку не заробиш і за чверть століття. Він згадав відповідь однієї з жінок, брат якої загинув на війні. Жінка взяла гроші за його смерть. На питання, як вона могла, та відповіла: «Якби я могла повернути брата, я гроші не взяла б. А якщо я не можу повернути брата, чому я маю втрачати гроші?»

«Погляньте, як вони ставляться до цінностей життя. Злидні приводять до цього», – вважає нобелівський лауреат.

Нагадаємо, раніше матері мобілізованих росіян із Воронезької області закликали російську владу врятувати їхніх дітей від загибелі на війні в Україні. Жінки розповіли, що вцілілий після боїв російський солдат зв'язався зі своєю родиною та розповів про величезні втрати в Україні.

Також раніше українська розвідка оприлюднила запис телефонної розмови одного з російських окупантів зі своєю матір’ю. Жінка переповіла синові новини, які транслює російська пропаганда, про Україну.