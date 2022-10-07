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Цікаве розуміння слова «мир»: Банкова розчарована рішенням Нобелівського комітету

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Цікаве розуміння слова «мир»: Банкова розчарована рішенням Нобелівського комітету
Подоляк: «Нобель цього року просто «супер»
фото з відкритих джерел

Премію отримали правозахисники з України, РФ і Білорусі

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував вручення цьогорічної Нобелівської премії миру представникам України, Росії та Білорусі, якщо врахувати, що останні двоє ведуть війну проти нашої країни. Про це Подоляк написав у Twitter.

«У Нобелівського комітету однозначно цікаве розуміння слова «мир», якщо Нобелівську премію разом отримують представники двох країн, що напали на третю. Ані російські, ані білоруські організації так і не змогли організувати спротив цій війні. Нобель цього року просто «супер», – написав Подоляк.

Відзначимо, що лауреатами Нобелівської премії миру 2022 стали:

  • правозахисник з Білорусі Алесь Беляцький;
  • російська правозахисна організація «Меморіал»;
  • українська правозахисна організація «Центр громадянських свобод».
Нобелівська премія миру – одна з шести Нобелівських премій. Відповідно до волі засновника Альфреда Нобеля, премію мають присуджувати тому, хто «зробить найбільший або найкращий внесок в дружні стосунки між націями, в скасування або скорочення армій, що існують, та в проведення або агітацію мирних зборів».

Нагадаємо, Нобелівську премію з фізіології або медицини у 2022 році отримав шведський біолог Сванте Паабо (Svante Pääbo) за відкриття стосовно геномів вимерлих гомінінів та людської еволюції. 

Лауреатами Нобелівської премії в галузі фізики 2022 року стали французький фізик Алан Аспе, американський фізик Джон Клаузер та австрійський квантовий фізик Антон Цайлінґер «за експерименти із заплутаними фотонами, встановлення порушення нерівностей Белла та новаторство квантової інформаційної науки».

Також 6 жовтня Нобелівський комітет оголосив лауреатку Нобелівської премії з літератури. Нею стала французька письменниця Анні Ерно.

Теги: премія росія Білорусь Україна Нобелівська премія

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