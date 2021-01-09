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    У світі

    У ряді департаментів Франції вводиться комендантська година

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    Франція введе комендантську годину на сході країни - У ряді департаментів Франції вводиться комендантська година
    Франція введе комендантську годину на сході країни

    Париж розширює коронавірусні обмеження на департаменти, розташовані на сході країни

    Комендантська година у Франції буде поширена на ще вісім департаментів, розміщених переважно на сході країни. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на заяву прем'єр-міністра Франції Жана Кастекса.

    Франція посилює свої антивірусні обмеження у зв'язку зі зростанням кількості випадків зараження коронавірусом. Після свят було введено комендантську годину з 18:00 у 15 зі 101 департаменту, в інших департаментах комендантська година наступала з 20:00.

    Нові департаменти, які, ймовірно, будуть підпадати під дію розширеної комендантської години, знаходяться переважно на сході країни, включаючи Нижній і Верхній Рейн, а також центральний район Шер.

    «Всі розуміють, що епідемія не слабшає, навіть навпаки – вона посилюється в деяких районах», – заявив Кастекс.

    Нагадаємо, уряд Франції планує прискорити вакцинацію населення. Зокрема до кінця січня планується вакцинувати не менше мільйона громадян.

    Теги: Франція Париж епідемія вакцинація коронавірус комендантська година
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