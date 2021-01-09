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    У світі

    Уряд Франції до кінця січня планує вакцинувати не менше мільйона громадян

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    <p>Щеплення проти Covid-19, як і тестування на коронавірус у&nbsp;Франції&nbsp;безкоштовні</p> - Уряд Франції до кінця січня планує вакцинувати не менше мільйона громадян

    Щеплення проти Covid-19, як і тестування на коронавірус у Франції безкоштовні

    З 14 січня у Франції розпочнеться вакцинація для людей віком понад 75 років

    Влада Франції має намір у січні вакцинувати від коронавірусної хвороби щонайменше мільйон осіб.

    Про це заявив прем’єр-міністр країни Жан Кастекс, – повідомляє Укрінформ.

    «Кількість уже отриманих вакцин, а також тих, що надійдуть до кінця січня, дозволить нам провести щеплення від Covid-19 щонайменше одного мільйона французів», – заявив глава уряду.

    Зараз у Франції насамперед роблять щеплення медичним працівникам, поліцейським, військовим, рятувальникам, а також мешканцям соціально-медичних установ для людей похилого віку. За останні п’ять днів було вакциновано 45 тис. осіб.

    З 14 січня розпочнеться вакцинація для людей віком понад 75 років.

    Щеплення проти Covid-19 – як і тестування на коронавірус – у Франції безкоштовні.

    Кастекс також розповів про подальшу стратегію уряду в боротьбі з епідемією (при цьому він відзначив погіршення ситуації у порівнянні з попередніми тижнями).

    Зокрема, за його словами, комендантська година триватиме у країні щонайменше до 20 січня. До кінця січня не працюватимуть кінотеатри, театри, музеї. Також залишатимуться закритими спортивні зали, басейни і лижні станції.

    Заклади громадського харчування – бари та ресторани – не працюватимуть щонайменше до середини лютого.

    Нагадаємо, влада Франції вирішила не послаблювати з 20 січня карантин, який був посилений через зростання хворих на Covid-19. Уряд планує, що після 20 січня заклади громадського харчування будуть закриті ще декілька тижнів. У той же час, ресторани та бари отримають допомогу від держави.

    Як повідомлялося, Франція схвалила використання другої Covid-вакцини.

    Теги: Франція хвороби карантин щеплення вакцинація уряд коронавірус
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