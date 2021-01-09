Уряд Франції до кінця січня планує вакцинувати не менше мільйона громадян

Щеплення проти Covid-19, як і тестування на коронавірус у Франції безкоштовні

З 14 січня у Франції розпочнеться вакцинація для людей віком понад 75 років

Влада Франції має намір у січні вакцинувати від коронавірусної хвороби щонайменше мільйон осіб.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Жан Кастекс, – повідомляє Укрінформ.

«Кількість уже отриманих вакцин, а також тих, що надійдуть до кінця січня, дозволить нам провести щеплення від Covid-19 щонайменше одного мільйона французів», – заявив глава уряду.

D’ici fin janvier, les quantités reçues et qui arriveront au cours du mois nous permettront d’être en capacité de vacciner au moins 1 million de Français contre la #COVID19, soit le même nombre de personnes que nos voisins européens, au prorata de notre population. pic.twitter.com/Qkyzx4qbs6 — Jean Castex (@JeanCASTEX) January 7, 2021

Зараз у Франції насамперед роблять щеплення медичним працівникам, поліцейським, військовим, рятувальникам, а також мешканцям соціально-медичних установ для людей похилого віку. За останні п’ять днів було вакциновано 45 тис. осіб.

З 14 січня розпочнеться вакцинація для людей віком понад 75 років.

Щеплення проти Covid-19 – як і тестування на коронавірус – у Франції безкоштовні.

Кастекс також розповів про подальшу стратегію уряду в боротьбі з епідемією (при цьому він відзначив погіршення ситуації у порівнянні з попередніми тижнями).

Зокрема, за його словами, комендантська година триватиме у країні щонайменше до 20 січня. До кінця січня не працюватимуть кінотеатри, театри, музеї. Також залишатимуться закритими спортивні зали, басейни і лижні станції.

Заклади громадського харчування – бари та ресторани – не працюватимуть щонайменше до середини лютого.

Нагадаємо, влада Франції вирішила не послаблювати з 20 січня карантин, який був посилений через зростання хворих на Covid-19. Уряд планує, що після 20 січня заклади громадського харчування будуть закриті ще декілька тижнів. У той же час, ресторани та бари отримають допомогу від держави.

Як повідомлялося, Франція схвалила використання другої Covid-вакцини.