В США заарештували подружжя, яке торгувало секретами про атомні субмарини

За секрети подружжя зажадали криптовалюти вартістю в десятки тисяч доларів

У США інженера-ядерника ВМС США і його дружину заарештували через звинувачення в шпигунстві. Вони зробили після кількох спроб передати секретну інформацію про американські атомні підводні човни іншій країні. Про це інформує портал Axios з посиланням на заяву Мін'юсту США.

Інцидент стався в Західній Вірджинії.

Американець Джонатан Тоббі на роботі мав доступ до секретної інформації про конструкцію та характеристики американських атомних підводних човнів. Повідомляється, що в квітні 2020 року з допомогою поштового відправлення він, за інформацією звинувачення, нібито спробував встановити контакт з людиною, але насправді спілкувався з агентом ФБР під прикриттям.

Якій країні він планував передати інформацію, поки не повідомляється.

Він за кілька місяців 2021 року обладнав кілька схованок для передачі секретної інформації, в цьому йому допомагала дружина Діана. У них була захована інформація про атомні реактори для підводних човнів, за яку подружжя хотіло криптовалюти вартістю в десятки тисяч доларів.

Видання пише, що хоча плани подружжя провалилися, спроба передачі інформації про атомні підводні човни порушує американський закон про атомну енергію.

Нагадаємо, що раніше між декількома країнами спалахнув міжнародний скандал через підводні човни.