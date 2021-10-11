Випробування бойового робота в США показали на відео

EMAV-MCA отримала гармату XM813 Bushmaster

Американська компанія Northrop Grumman провела випробування бойового робота. Стрільби з основного озброєння машини EMAV-MCA (Expeditionary Modular Autonomous Vehicle - Medium Caliber Armament) показали на відео. Про це повідомляє Defence Blog.

EMAV-MCA отримала гармату XM813 Bushmaster.

В ході випробувань роботизована машина пробила сталеву пластину боєприпасом Northrop Grumman NG1170W калібру 30 на 173 мм.

Також в арсенал машини входять боєприпаси повітряного підриву.

Роботизована платформа EMAV-MCA розроблена компанією Pratt Miller. Машина масою понад 3000 кілограмів може нести до 3250 кілограмів корисного навантаження. Максимальна швидкість EMAV-MCA становить 72 кілометри на годину.

Завдяки гусеничного шасі робот може долати підйоми і заїжджати на стінки заввишки до 61 сантиметри.

До слова, інженери Hyundai Motor Group створили на базі чотирилапого робота Boston Dynamics Spot, кіборга-охоронця із застосованим штучним інтелектом (AI), автономною навігацією, технологіями телеоперації та обчислювальним корисним навантаженням (AI Processing Service Unit) для використання робота в різних промислових завданнях.

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