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    Випробування бойового робота в США показали на відео

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    У США провели вогневі випробування роботизованої платформи EMAV-MCA - Випробування бойового робота в США показали на відео
    У США провели вогневі випробування роботизованої платформи EMAV-MCA
    Фото: defence-blog.com

    EMAV-MCA отримала гармату XM813 Bushmaster

    Американська компанія Northrop Grumman провела випробування бойового робота. Стрільби з основного озброєння машини EMAV-MCA (Expeditionary Modular Autonomous Vehicle - Medium Caliber Armament) показали на відео. Про це повідомляє Defence Blog.

    EMAV-MCA отримала гармату XM813 Bushmaster.

    В ході випробувань роботизована машина пробила сталеву пластину боєприпасом Northrop Grumman NG1170W калібру 30 на 173 мм.

    Також в арсенал машини входять боєприпаси повітряного підриву.

    Роботизована платформа EMAV-MCA розроблена компанією Pratt Miller. Машина масою понад 3000 кілограмів може нести до 3250 кілограмів корисного навантаження. Максимальна швидкість EMAV-MCA становить 72 кілометри на годину.

    Завдяки гусеничного шасі робот може долати підйоми і заїжджати на стінки заввишки до 61 сантиметри.

    До слова, інженери Hyundai Motor Group створили на базі чотирилапого робота Boston Dynamics Spot, кіборга-охоронця із застосованим штучним інтелектом (AI), автономною навігацією, технологіями телеоперації та обчислювальним корисним навантаженням (AI Processing Service Unit) для використання робота в різних промислових завданнях.

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    Теги: США машини боєприпаси озброєння
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    Випробування бойового робота в США показали на відео