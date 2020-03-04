В Угорщині зафіксували перші випадки захворювання на коронавірус



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Коронавірус дістався Угорщини

Захворіли два іранські студенти, які навчаються в Угорщині

Прем'єр-міністр Угорщини повідомив про перші випадки зараження коронавірусом Covid-19 в країні.

Про це повідомляє Reuters.

Захворіли два іранські студенти, які навчаються в Угорщині.

Про стан здоров’я інфікованих наразі не повідомляється.

За останніми даними, число інфікованих Covid-19 у всьому світі перевищило 92 000 осіб. Від ускладнень, викликаних новим типом вірусу, померли більше 3200 осіб.

Раніше повідомлялося, що Федеральна резервна система США прийняла термінове рішення про зниження базової облікової ставки на 0,5 процентного пункту до 1-1,25% річних.

До слова, у 23 депутатів парламенту Ірану підтвердили коронавірус.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.