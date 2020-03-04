У людей в санаторії у Нових Санжарах не виявили коронавірусу, – МОЗ



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У санаторії в Нових Санжарах не виявили нового коронавірусу

Завтра, 5 березня, всі особи, які перебували на обсервації в Нових Санжарах, можуть повертатися до своїх справ, – сказав Ігор Кузін

У людей, які перебувають на обсервації в санаторії у Нових Санжарах, не було виявлено підозр на новий коронавірус.

Про це повідомив сьогодні, 4 березня, на пресконференції щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції виконувач обов’язків генерального директора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін. Він також зазначив, що в обслуговуючого персоналу у Нових Санжарах також не було виявлено підозр на коронавірус.

«Таким чином, можемо сказати, що за підсумками проведених лабораторних досліджень 5 березня о 12:00 буде завершена обсервація евакуйованих з Китаю українців. Всі особи, які перебували на обсервації в санаторії у Нових Санжарах, можуть повертатися до своїх домашніх справ і приступати до своїх обов’язків», – сказав Ігор Кузін.

Нагадаємо, 20 лютого увечері транспорт із евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.

Заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що сьогодні, 4 березня, на коронавірус в Україні перевіряють ще 6 осіб.