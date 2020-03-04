Кількість заражених коронавірусом у світі перевищила 92 тисячі



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Кількість інфікованих у світі за добу збільшилася на дві тисячі

Всього в світі за межами Китаю зафіксовано 172 cмертельних випадки

Станом на середу, 4 березня, кількість заражених коронавірусом Covid-19 у світі склала 92 238 осіб.

Про це повідомляє газета South China Morning Post.

Більшість хворих (80 151) знаходяться в Китаї. В інших країнах кількість інфікованих становить 12 087 чоловік і за добу збільшилася на дві тисячі.

У Південній Кореї коронавірус діагностовано в 5186 чоловік (31 людина померла), в Ірані 2336 інфікованих (померли 77 осіб). В Італії 2036 випадків зараження (52 людини померли).

Всього в світі за межами Китаю зафіксовано 172 cмертельних випадки.

Раніше повідомлялося, що Федеральна резервна система США прийняла термінове рішення про зниження базової облікової ставки на 0,5 процентного пункту до 1-1,25% річних.

До слова, у 23 депутатів парламенту Ірану підтвердили коронавірус.

Також перший випадок смерті від нового коронавірусу Covid-19 зафіксований на території Іспанії.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.