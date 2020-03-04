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    У світі

    Кількість заражених коронавірусом у світі перевищила 92 тисячі

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    Кількість інфікованих у світі за добу збільшилася на дві тисячі - Кількість заражених коронавірусом у світі перевищила 92 тисячі
    Кількість інфікованих у світі за добу збільшилася на дві тисячі

    Всього в світі за межами Китаю зафіксовано 172 cмертельних випадки

    Станом на середу, 4 березня, кількість заражених коронавірусом Covid-19 у світі склала 92 238 осіб.

    Про це повідомляє газета South China Morning Post.

    Більшість хворих (80 151) знаходяться в Китаї. В інших країнах кількість інфікованих становить 12 087 чоловік і за добу збільшилася на дві тисячі.

    У Південній Кореї коронавірус діагностовано в 5186 чоловік (31 людина померла), в Ірані 2336 інфікованих (померли 77 осіб). В Італії 2036 випадків зараження (52 людини померли).

    Всього в світі за межами Китаю зафіксовано 172 cмертельних випадки.

    Раніше повідомлялося, що Федеральна резервна система США прийняла термінове рішення про зниження базової облікової ставки на 0,5 процентного пункту до 1-1,25% річних.

    До слова, у 23 депутатів парламенту Ірану підтвердили коронавірус.

    Також перший випадок смерті від нового коронавірусу Covid-19 зафіксований на території Іспанії.

    Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

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