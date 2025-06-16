В Угорщині арештовано чоловіка, який погрожував відрубати голову Орбану

Підозрюваному загрожує до п'яти років позбавлення волі

Суд в Угорщині відправив під варту чоловіка, який погрожував мечем відрубати голову премʼєр-міністра країни Віктора Орбана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 24.hu.

Повідомляється, що 10 червня затриманий опублікував у мережі відео, у яких погрожував власноруч убити прем'єр-міністра та влаштувати публічну страту. Поліцію про цей інцидент повідомив інший чоловік звернувся до поліції, коли побачив це.

Невдовзі кіберексперти ідентифікували чоловіка з відео та затримали його у власному будинку.

Під час обшуку поліція знайшла на телефоні підозрюваного кілька відео з погрозами. Також удома в чоловіка виявили меч завдовжки 63 см.

Після затримання його допитали як підозрюваного в підготовці до вбивства. Чоловік визнав, що зробив ролики, але, за його свідченнями, озвучені погрози не були серйозними. Тепер йому може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше суд у США заарештовав американця, який погрожував вбити Трампа. Чоловіка затримали 19 травня в Ізраїлі після конфронтації з охоронцем перед будівлею дипмісії. Він має подвійне громадянство США та Німеччини та був затриманий в Ізраїлі після того, як плюнув на охоронця.

Під час обшуку у нього виявили «три примітивні саморобні запальні пристрої, відомі як «коктейль Молотова».