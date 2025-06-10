«Угорці не хочуть помирати за Україну». Орбан відреагував на інтервʼю Зеленського

Президент України заявляв, що політика Орбана є антиукраїнською, маніпулятивною і працює в інтересах Кремля

Глава угорського уряду Віктор Орбан прокоментував інтервʼю президента України Володимира Зеленського. Премʼєр Угорщини заявив, що не хоче, аби гроші угорців йшли в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика.

«Президент Зеленський нас критикував, бо угорці не хочуть помирати за Україну. Ми не хочемо, щоб наші діти поверталися з фронту в трунах, і щоб гроші угорців йшли в Україну!» – заявив Орбан.

Нагадаємо, в інтервʼю угорському виданню Valasz Online президент України Володимир Зеленський заявив, що політика Орбана є антиукраїнською, маніпулятивною і працює в інтересах Кремля. Це може мати серйозні наслідки як для відносин Києва і Будапешта, так і для безпеки Європи в цілому.

«Позиція Віктора Орбана не відображає позиції всієї Угорщини. У цьому різниця між Угорщиною та Росією: у Росії позиція Путіна така ж, як і в його суспільстві. Політика Віктора, на жаль, антиукраїнська і антиєвропейська», – сказав він.

Також український лідер обурився через використання свого зображення на білбордах в Угорщині, які прем’єр Угорщини використав у своїй передвиборчій кампанії. «Як він може використовувати моє обличчя для власних обрань? Я не давав йому на це дозволу! Я президент іншої країни. Він неправильно використовує мене для своєї внутрішньої політики. В інших країнах немає білбордів Орбана. Бо це було б неетично», – висловився президент, наголосивши, що Орбан не вперше використовує війну в Україні для своїх політичних цілей.

До слова, Зеленський розповів, що Україна вирішила винести на загал історію з викритою угорською агентурою на Закарпатті, аби дати зрозуміти, що володіє цією інформацією. Так, військова служба національної безпеки Угорщини (KNBSZ) шукала вразливі місця України в прикордонному регіоні. Будапешт десятки разів у різний спосіб намагався втручатися у внутрішніх справи України.

Журналісти поставили запитання Зеленському про те, чи є, на його думку, якийсь вихід з ескалації, що почалася після публікації СБУ новини про викриття діяльності угорської інформаторської мережі у Закарпатській області. Він відповів, що «проблеми не буде, якщо поважати одне одного».

Раніше премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив, що «зробить все», щоб завадити Україні вступити до Європейського Союзу.