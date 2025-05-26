У США заарештовано американця, який погрожував вбити Трампа

За даними Міністерства юстиції, 28-річного чоловіка було заарештовано після того, як Ізраїль передав його США

Громадянина США заарештували в аеропорту Нью-Йорка за підозрою у планах підірвати американське посольство в ізраїльському Тель-Авіві. Як пише «Главком», про це повідомляє NBC News.

За даними Мін'юсту США, чоловіка затримали 19 травня в Ізраїлі після конфронтації з охоронцем перед будівлею дипмісії. «За даними Міністерства юстиції, чоловік на ім'я Джозеф Ноймаєр має подвійне громадянство США та Німеччини та був затриманий в Ізраїлі після того, як плюнув на охоронця», – йдеться у публікації.

Під час обшуку у нього виявили «три примітивні саморобні запальні пристрої, відомі як «коктейль Молотова».

У соцмережах підозрюваний також опублікував заклики до акцій проти США та Заходу після того, як він спалить посольство у Тель-Авіві. 28-річний Ноймаєр опублікував у соціальних мережах наступне: «Приєднуйтесь до мене, коли я спалю посольство в Тель-Авіві. Смерть Америці, смерть американцям і до біса Захід».

Він також погрожував у соціальних мережах вбивством президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, 21 травня двоє співробітників посольства Ізраїлю загинули внаслідок стрілянини поблизу заходу в Єврейському музеї у Вашингтоні. За даними поліції, напад скоїв 30-річний житель Чикаго, який вигукував гасла на підтримку Палестини.

Трамп назвав подію актом антисемітизму і висловив співчуття сім'ям дипломатів. Резонансний інцидент стався на тлі проведення у США кампанії зі скасування віз мігрантам, які беруть участь у демонстраціях на підтримку мешканців Сектору Гази.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що українському президенту Володимиру Зеленському слід припинити робити заяви, які створюють Україні проблеми.