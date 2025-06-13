Як «плейбої» та інфраструктурний хаос загрожують Орбану

500 млрд угорських форинтів – така величезна сума фігурує в одному з найбільших корупційних та шахрайських скандалів в Угорщині відтоді, як Орбан прийшов до влади у 2010 році

На відео прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан тримає у руці смартфон і демонструє текстове повідомлення з посиланням. «Ось як це роблять українські кібершахраї, – каже він. – Ви переходите за посиланням, і ваші гроші зникають».

Це – одне з останніх антиукраїнських відео Віктора Орбана у Facebook і TikTok. У ньому він без жодних доказів попереджає про нібито українських зловмисників, які буцімто вкрадуть гроші угорців, якщо ті перейдуть за посиланням у текстовому повідомленні.

Під відео Орбана як у Facebook, так і у TikTok можна знайти сотні глузливих або гнівних коментарів. «Ви шахраюєте навіть без кліків», – писали Орбану. «Ось кілька сезонних ідей: влітку атакує ультрафіолетове випромінювання українського походження, взимку снігова буря з України ускладнює рух», – глузливо запропонував інший користувач. Дехто у коментарях скаржиться на високу інфляцію та поганий стан системи охорони здоров'я в країні. І постійно у коментарях згадуються абревіатура MNB і цифра у 500 мільярдів – у супроводі гнівних емодзі.

Масштабні махінації у нацбанку Угорщини

500 млрд угорських форинтів, що еквівалентно приблизно 1,25 млрд євро – така величезна сума фігурує в одному з найбільших корупційних та шахрайських скандалів в Угорщині відтоді, як Віктор Орбан прийшов до влади у 2010 році. Ці кошти зникли з рахунків Угорського національного банку (MNB) – тобто можна говорити про масштабне пограбування банку. Дві головні постаті, замішані у цьому скандалі – колишній голова MNB Дьордь Матолчі, який обіймав цю посаду до березня 2025 року, та його син Адам. Останній роками веде зухвалий спосіб життя, купаючись у розкоші.

В Угорщині незадоволені громадяни виходять на вулиці проти уряду. На цьому фото – протест проти обмеження свободи зібрань, 1 квітня 2025 року фото: Müller Áron/Facebook

Починаючи від березня 2025 року, з'являється дедалі більше інформації про масштаби цієї справи, яка, схоже, перетворюється на одну з точок неповернення для влади Орбана. В очах багатьох угорців ця справа відображає всю корумпованість і аморальність системи Орбана: йдеться про державні кошти, зникнення яких роками не розслідує жоден орган влади, про безсоромне кумівство і відкриті конфлікти інтересів. І про незаслужене розкішне життя дітей довірених осіб Орбана – в той час, як багато угорців мають заробляти собі на життя важкою працею. Тож в Угорщині існує величезне суспільне обурення таким розкішним життям правлячої еліти.

«Плейбої системи Орбана»

Зниклі мільярди спочатку потрапили до фондів, створених колишнім президентом MNB Матолчі після його вступу на посаду у березні 2013 року. Потім вони зникли в цілій низці взаємопов'язаних компаній, якими володіли або керували його 39-річний син Адам і його друзі. Гроші використали для здійснення сумнівних операцій з нерухомістю та акціями. Значна частина з них була втрачена буцімто через падіння ринкової вартості та курсу.

Колишній голова угорського центробанку Дьордь Матолчі фото: Tamas Kovacs/AP

Тим часом статки залучених до оборудок зростали. Адам Матолчі, який так і не завершив навчання у бізнес-школі у Будапешті, володіє розкішними автомобілями, коштовними годинниками та елітними квартирами в Будапешті та Дубаї, а також подорожує світом на приватному літаку, користуючись угорським дипломатичним паспортом. Громадськість Угорщини називає таких дітей партійних друзів, довірених осіб чи олігархів з орбіти угорського прем'єр-міністра «плейбоями системи Орбана».

Розслідування Рахункової палати

Дьордь Матолчі, який обіймав посади міністра економіки та голови Національного банку, був одним з архітекторів «неортодоксальної» економічної політики Орбана. В останні роки він потрапив у немилість до Орбана через критику деяких економічних заходів його уряду. Після того, як у березні 2025 року закінчилися його повноваження на посаді голови нацбанку, Рахункова палата Угорщини (ASZ) почала розслідування справи про зникнення коштів.

ASZ перебуває під контролем Орбана і не розслідує справи проти вірних соратників глави уряду. Але коли навіть у Рахунковій палаті заявляють про зникнення 500 мільярдів форинтів, це звучить як офіційне визнання того, що дехто з верхівки партії Орбана «Фідес» та олігархи з його орбіти нахабно і незаконно збагачуються. Особливо обурює той факт, що вони при цьому хизуються своїм розкішним життям.

Непоодинокі випадки

Окрім того, йдеться не лише про кілька поодиноких випадків. Наприклад, шкільний друг Орбана Лорінц Месарош, колишній слюсар газової станції у Фельчуті – рідному селі Орбана – зараз є мультимільярдером і найбагатшим угорцем. Месароша іноді називають «гаманцем Орбана» або «маріонеткою Орбана», він відомий тим, що часто і з задоволенням подорожує на розкішних приватних літаках.

А соратник Орбана по партії, глава його канцелярії Антал Роган, кілька років тому потрапив у заголовки газет, коли його та його дружину привезли на розкішне весілля на гелікоптері. Прізвисько «розкішний Тоні» приклеїлося до Рогана ще й тому, що він і його дружина неодноразово привертали увагу розкішним одягом, деякі предмети якого коштують в кілька разів більше середньої річної зарплати угорців.

Будинок прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в селі Фельчут фото: BRAK

Ну й, перш за все, взяти самого Віктора Орбана. На папері він не має жодних заощаджень і є співвласником лише будинку в Будапешті та фермерського будинку в рідному селі Фельчут. І тим багатшою є родина Орбана: його батько переобладнав старий герцогський маєток неподалік від Фельчута на величезну приватну резиденцію для сім'ї Орбанів. Зять прем'єр-міністра, Іштван Тіборч, є забудовником елітної нерухомості та одним з найбагатших людей в Угорщині. Однак сам Віктор Орбан неодноразово заявляв, що «не має нічого спільного з бізнесом».

Шкода для іміджу правлячої партії

До суспільного обурення цією показовою розкішшю приєднується гнів через поганий стан цивільної інфраструктури. Наприклад, 7 червня залізничне сполучення з Будапешта до озера Балатон тимчасово перервалося через несправний шлагбаум. Це була одна з численних хаотичних ситуацій на угорській залізниці, яка нагадала багатьом угорцям про те, що загалом справи в країні йдуть погано: наприклад, про те, що багато лікарень і шкіл перебувають у жалюгідному стані.

Зять Орбана – Іштван Тіборч фото: Daniel Nemeth/EST&OST

Контраст між реаліями життя орбанівської еліти і широких верств населення, які різко розходяться, також вперше за багато років призвів до критичних дебатів у правлячій партії «Фідес». Наприклад, Тібор Наврачич, давній соратник Орбана, а нині міністр адміністрації та розвитку, заявив нещодавно, що розкішний спосіб життя орбанівської еліти шкодить іміджу партії. І він не єдиний у «Фідес», хто висловлює критику.

Натомість сам Орбан займається поширенням дедалі абсурднішої брехні під час своєї антиукраїнської кампанії останніх тижнів. Остання з них полягає в тому, що президент України Володимир Зеленський буцімто тисне на Європейський Союз, щоб той підвищив ціни на енергоносії в Угорщині. Й хоча Брюссель не має на це жодних повноважень, Орбан у відео на Facebook вкладає в уста Зеленського слова, яких той ніколи не говорив: «Український президент говорить про те, щоб витягти гроші з кишень угорців, щоб він міг успішніше продовжувати свою війну».

Кено Верзек