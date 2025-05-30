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«Небезпечна країна». Орбан закликав не пускати Україну в ЄС

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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«Небезпечна країна». Орбан закликав не пускати Україну в ЄС
Орбан назвав прийняття України до Європейського Союзу «трагедією», яка «відчується мільйонами угорців»
фото: скріншот з відео

Орбан закликав не пускати Україну в ЄС, називавши «небезпечною країною»

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову висловився проти вступу України до Європейського Союзу, назвавши «небезпечною країною» і заявив, що 80% банківського шахрайства в Угорщині походить з України. Про це він заявив під час свого традиційного ефіру на радіо Kossuth, цитати з якого наводять угорські ЗМІ, пише «Главком».

Як зазначає видання HVG, значна частина ефіру – перші 23 хвилини – була присвячена Україні, ЄС та міжнародним питанням.

«Всі, хто має банківську картку, знаходяться в небезпеці», – заявив Орбан під час обговорення банківського шахрайства. Орбан стверджує, що угорці є «довірливим, добросовісним народом», якого «легко обдурити». За його словами, щороку таким чином викрадають 8 млрд форинтів, з яких вдається повернути лише 1,5 млрд.

Повторюючи свої попередні заяви, прем'єр-міністр підкреслив, що «80% шахраїв – українці», яких він назвав «витонченими, розумними» злочинцями. 

«Україна – небезпечна країна», – додав Орбан, вважаючи, що саме тому українців не слід приймати до Європейського Союзу, оскільки це «ускладнить протидію українським шахраям». 

За словами прем'єр-міністра, в опитуванні щодо вступу України в ЄС вже проголосували 1,6 млн людей. Він також заявив, що українські бюрократи використовують «загрозу війни», щоб «відібрати якомога більше повноважень у держав-членів». «Цього не можна допустити, ми маємо протистояти цьому, бо інакше ми потрапимо в халепу», – заявив Орбан.

Він назвав прийняття України до Європейського Союзу «трагедією», яка «відчується мільйонами угорців». «Там злочинність і мафія», – заявив Орбан, хоча й не вважає, що найбільша небезпека полягає в тому, що українці будуть працювати дешевше і це поставить під загрозу угорські робочі місця.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про суттєве зростання кіберзлочинності, яка, за його словами, має українське походження. 

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Теги: Віктор Орбан Україна Угорщина

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