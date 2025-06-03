Орбан пояснив, чому блокує вступ України в ЄС: «Не зможу відповісти перед совістю»

Орбан наголосив, що через 10 років «не зможе відповісти ні перед своєю совістю, ні перед своїми онуками, ні перед країною»

Вступ України до ЄС Орбан назвав «лихоманкою брюссельської мрії»

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив, що «зробить все», щоб завадити Україні вступити до Європейського Союзу. Як передає «Главком», про це він написав у Facebook.

На думку Орбана, розширення ЄС – благородна ідея, але тільки не тоді, коли йдеться про вступ України. Адже, за його словами, для «брюссельської бюрократії» це «вигідна угода в умовах програної війни».

«Ця угода коштом європейських сімей. Україна висмокче кожен євро, форинт і злотий, які ми досі витрачали на зміцнення європейських сімей, європейських фермерів і європейської промисловості», – стверджує політик. За його словами, «бюрократам» байдуже, куди йдуть гроші європейців, але не угорській владі.

Так, Орбан наголошує, що через 10 років «не зможе відповісти ні перед своєю совістю, ні перед своїми онуками, ні перед країною», якщо зараз не зробить «усе, щоб захистити Угорщину і Європейський Союз від лихоманки брюссельської мрії про вступ України».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову висловився проти вступу України до Європейського Союзу, назвавши «небезпечною країною» і заявив, що 80% банківського шахрайства в Угорщині походить з України. Про це він заявив під час свого традиційного ефіру на радіо Kossuth, цитати з якого наводять угорські ЗМІ, пише «Главком».

Раніше Віктор Орбан виступив із критикою потенційного вступу України до Європейського Союзу. Політик стверджує, що це становить «найбільшу небезпеку на сьогодні» для його країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика, якого цитує Угорська телеграфна агенція.

Політик зазначив, що Україна «була банкрутом ще до війни» і нібито не здатна самостійно функціонувати без фінансової допомоги. За його словами, українці хочуть потрапити до ЄС будь-якою ціною, щоб отримати доступ до грошей європейських платників податків.