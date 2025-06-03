Головна Світ Політика
search button user button menu button

Орбан пояснив, чому блокує вступ України в ЄС: «Не зможу відповісти перед совістю»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Орбан пояснив, чому блокує вступ України в ЄС: «Не зможу відповісти перед совістю»
Орбан наголосив, що через 10 років «не зможе відповісти ні перед своєю совістю, ні перед своїми онуками, ні перед країною»
фото: facebook.com/orbanviktor

Вступ України до ЄС Орбан назвав «лихоманкою брюссельської мрії»

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив, що «зробить все», щоб завадити Україні вступити до Європейського Союзу. Як передає «Главком», про це він написав у Facebook

На думку Орбана, розширення ЄС – благородна ідея, але тільки не тоді, коли йдеться про вступ України. Адже, за його словами, для «брюссельської бюрократії» це «вигідна угода в умовах програної війни».

«Ця угода коштом європейських сімей. Україна висмокче кожен євро, форинт і злотий, які ми досі витрачали на зміцнення європейських сімей, європейських фермерів і європейської промисловості», – стверджує політик. За його словами, «бюрократам» байдуже, куди йдуть гроші європейців, але не угорській владі. 

Так, Орбан наголошує, що через 10 років «не зможе відповісти ні перед своєю совістю, ні перед своїми онуками, ні перед країною», якщо зараз не зробить «усе, щоб захистити Угорщину і Європейський Союз від лихоманки брюссельської мрії про вступ України».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову висловився проти вступу України до Європейського Союзу, назвавши «небезпечною країною» і заявив, що 80% банківського шахрайства в Угорщині походить з України. Про це він заявив під час свого традиційного ефіру на радіо Kossuth, цитати з якого наводять угорські ЗМІ, пише «Главком».

Раніше Віктор Орбан виступив із критикою потенційного вступу України до Європейського Союзу. Політик стверджує, що це становить «найбільшу небезпеку на сьогодні» для його країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика, якого цитує Угорська телеграфна агенція.

Політик зазначив, що Україна «була банкрутом ще до війни» і нібито не здатна самостійно функціонувати без фінансової допомоги. За його словами, українці хочуть потрапити до ЄС будь-якою ціною, щоб отримати доступ до грошей європейських платників податків.

Читайте також:

Теги: Віктор Орбан Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі терміни для досягнення посилення наземної ППО невизначені
НАТО звернулося до членів ЄС із проханням через загрозу агресії Росії – Bloomberg
Сьогодні, 18:44
Катаріна Матернова: «Росія не тримає всі карти в руках, в України є свої»
Операція «Павутина»: посол ЄС Матернова закликала визнати, що в України є карти
Сьогодні, 07:18
Орбан назвав прийняття України до Європейського Союзу «трагедією», яка «відчується мільйонами угорців»
«Небезпечна країна». Орбан закликав не пускати Україну в ЄС
30 травня, 16:43
Швейцарія активно прилаштовує українців на роботу
Влада Швейцарії змушує кантони знайти роботу українським біженцям
30 травня, 03:13
Орбан виклав відео про кібершахрайство
Орбан заявив про зростання кіберзлочинності та звинуватив у цьому Україну
28 травня, 08:56
Окремо ЄС розглядає можливість розширення санкцій проти так званого тіньового флоту російських танкерів
ЄС готує 18-й пакет санкцій проти Росії. Під ударом банки і нафта – Bloomberg
24 травня, 12:31
Дія безмитної торгівлі з ЄС завершиться вже з 5 червня
ЄС скасовує «торговельний безвіз» з Україною. Названо дату
20 травня, 22:41
Каллас: Тепер Росія повинна продемонструвати свою готовність до досягнення мир
ЄС закликає до 30-денного перемир'я між Україною та Росією
10 травня, 05:46
Румунські вибори – це вирок
Румунські вибори – це вирок
5 травня, 08:37

Політика

Білий дім повідомив, чи візьме Трамп участь у саміті НАТО
Білий дім повідомив, чи візьме Трамп участь у саміті НАТО
Південна Корея обрала президента: ним став опозиціонер Лі Чже Мьон
Південна Корея обрала президента: ним став опозиціонер Лі Чже Мьон
Орбан пояснив, чому блокує вступ України в ЄС: «Не зможу відповісти перед совістю»
Орбан пояснив, чому блокує вступ України в ЄС: «Не зможу відповісти перед совістю»
Білий дім заявив, що переговори України та РФ стали можливими завдяки Трампу
Білий дім заявив, що переговори України та РФ стали можливими завдяки Трампу
Чому Пекін остерігається розмови Сі Цзіньпіна з Трампом? Інсайди від Politico
Чому Пекін остерігається розмови Сі Цзіньпіна з Трампом? Інсайди від Politico
Українська делегація зустрілася із Келлогом у США: деталі
Українська делегація зустрілася із Келлогом у США: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
236K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 червня: ситуація на фронті
131K
Кремль прокоментував операцію СБУ «Павутина»
90K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 червня 2025
72K
Собі – заводи, чоловікові – слона і мотоцикл. Стало відомо, як Марина Порошенко хотіла ділити майно у Крижопільському суді
42K
Британський полковник назвав чотири сценарії ядерного удару Путіна у відповідь на операцію «Павутина»
29K
Bloomberg розповів, як у Кремлі відреагували на операцію «Павутина»

Новини

Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
Сьогодні, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
Сьогодні, 17:55
Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
Вчора, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua