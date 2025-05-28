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Орбан заявив про зростання кіберзлочинності та звинуватив у цьому Україну

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Орбан заявив про зростання кіберзлочинності та звинуватив у цьому Україну
Орбан виклав відео про кібершахрайство
фото: АР

Орбан зазначив, що останнім часом в Угорщині почастішали випадки банківського та кібершахрайства

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про суттєве зростання кіберзлочинності, яка, за його словами, має українське походження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика у Facebook.

Орбан зазначив, що останнім часом в Угорщині почастішали випадки банківського та кібершахрайства, а також хакерських атак: «Достатньо одного невдалого кліку, і сімейні заощадження злетять у повітря». За оцінками уряду, шахраї щорічно завдають збитків угорським родинам на суму близько восьми мільярдів форинтів.

Прем’єр також повідомив про ліквідацію злочинної мережі з 19 осіб, яку нібито пов’язують з українським організованим криміналітетом. На його думку, поточних заходів недостатньо, і необхідно зміцнити кібербезпеку країни.

«На засіданні уряду в середу буде прийнято рішення про нові інструменти боротьби з хакерськими атаками на банки, пов'язаними з українськими кримінальними колами», – сказав прем'єр.

Нагадаємо, 9 травня Служба безпеки повідомила, що вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду українській державі.

За даними слідства, завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів: зокрема, сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.

Після викриття Службою безпеки угорських шпигунів Сійярто звинуватив Україну в антиугорській пропаганді і вирішив видворити двох українських дипломатів.

Згодом Україна теж вирішила вислати з Києва двох угорських дипломатів. Очільник МЗС наголосив, що Україна діє «у відповідь на дії Угорщини», керуючись принципом взаємності та українськими національними інтересами.

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Теги: Віктор Орбан Угорщина кібербезпека Україна

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