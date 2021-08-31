«Вакцинований» Ізраїль встановив новий рекорд заражень

Через невеликий відсоток нещеплених Ізраїль досі не досяг колективного імунітету

В Ізраїлі встановлено добовий рекорд заражень з початку пандемії. За останні 24 години (з 00:01 до 23:59 понеділка, 30 серпня) були офіційно підтверджені 10946 нових випадків зараження коронавірусом, а з півночі – ще 1687. Такі дані публікує сьогодні міністерство охорони здоров'я Ізраїлю.

Попередній рекорд (10118 нових хворих за добу) був встановлений 18 січня 2021 року – на піку третьої хвилі коронавірусу. У серпні добовий показник кілька разів наближався до 10-тисячної позначки, але не досягав рекордних значень. При цьому в останні дні фіксувалося зниження кількості заражень. Так, вранці 30 серпня повідомлялося про 6576 випадків зараження, а вранці 29 серпня – 7071.

Із чим пов'язаний такий різкий стрибок, поки не уточнюється, хоча фахівці напередодні попереджали, що до 1 вересня можливе «проривне зростання» добового показника заражень через велику кількість проведених аналізів. Однак зведення МОЗ Ізраїлю показує, що за останні 24 години їх було проведено 151772 – приблизно стільки ж, скільки в середньому минулого тижня. У вихідні традиційно аналізів було зроблено менше (87225 в суботу і 102935 у п'ятницю), хоча частка позитивних аналізів навіть знизилася – з 7,81% до 7,65%.

В даний час в медичних центрах проходять лікування 1122 пацієнта. Вранці 30 серпня повідомлялося про 1176, а вранці 29 серпня – про 1175.

У важкому стані госпіталізовано 719 хворих (вранці 30 серпня – 752, вранці 29 серпня – 726). Пацієнтів в критичному стані – 217 (днем раніше – 203), до апаратів ШВЛ підключені 172 (раніше – 156).

Число жертв коронавірусу збільшилося з 6990 до 7043, хворих в активній фазі – з 79625 до 83542.

До ранку 31 серпня в Ізраїлі першу дозу вакцини отримали 5974921 (днем раніше – 5962290) осіб, другу – 5482062, а третю – 2157299.

За день до початку навчального року близько 91 тисяч ізраїльських дітей не можуть потрапити в дитячі сади або школи: вони або хворіють, або перебувають на карантині. При цьому позитивний аналіз підтверджений у 35508 дітей шкільного та дошкільного віку, з них 5461 – за останню добу. Частка позитивних аналізів в цій віковій групі склала 10%. Коронавірус був також виявлений у 308 співробітників шкіл і дитсадків.

Станом на ранок вівторка, 31 серпня, в світі від початку пандемії виявлено 217932106 заражень, летальних випадків – 4524210. За кількістю випадків зараження Ізраїль (1066352) посідає 34 місце в світі – між Румунією і Португалією.

Нагадаємо, охоплення населення України антикоронавірусними щепленнями прирівнюється до результатів найменш розвинених країн Африки й Латинської Америки.

До слова, майже всі важкохворі на коронавірус, що лежать у відомій лікарні «Бейлінсон» у Петах -Тікві, не щеплені.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» ексзаступник міністра охорони здоров’я, співзасновник Українського центру охорони здоров’я Павло Ковтонюк пояснив, чому ми спостерігаємо спалах коронавірусу у взірцевому з точки зору вакцинації Ізраїлі. Ковтонюк підкреслив, що через якийсь невеликий відсоток нещеплених, буквально до 10%, Ізраїль не досяг колективного імунітету.

Нагадаємо, із 8 серпня в Ізраїлі посилили обмеження, пов’язані з поширенням штаму коронавірусу «Дельта». Всі приїжджі в Ізраїль обов’язково повинні проходити карантин. Самоізоляція необхідна для всіх, навіть якщо людина отримала сертифікат про вакцинацію.

Також в Ізраїлі 1,5 млн дітей здають аналіз на коронавірус перед початком нового навчального року. Крім того, батьки отримали набори для проведення тесту в домашніх умовах. Аналіз необхідно було зробити не пізніше, ніж за 48 годин до 1 вересня.

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