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    Вакцинація в Україні тримається на рівні країн третього світу

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    Темпи вакцинації в Україні значно повільніші, ніж у більшості країн, а також відстають від плану - Вакцинація в Україні тримається на рівні країн третього світу
    Темпи вакцинації в Україні значно повільніші, ніж у більшості країн, а також відстають від плану
    Фото з відкритих джерел

    Охоплення населення України антикоронавірусними щепленнями прирівнюється до результатів найменш розвинених країн Африки й Латинської Америки

    Згідно останніх показників оксфордського проєкту Our World in Data, де в режимі реального часу збирається, ретельно аналізується й відображається за допомогою найрізноманітнішої, доступної у сприйнятті інфографіки вакцинальна статистика з усього світу, Україна за темпами вакцинації відстає навіть від Албанії.

    Принаймні одну дозу вакцини встигли отримати:

    • в Україні - 11,5% жителів;
    • в Молдові - 14,1%;
    • в Болгарії - 15,7%;
    • в Боснії і Герцеговині - 17,3%;
    • в Албанії - 26,6%.

    У Західній та Північній Європі таких вже 60-70% населення.

    Західні сусіди України:

    Польща - 50,1%,

    Словаччина - 42,9%,

    Угорщина - 58,9%,

    Румунія - 26,8%.

    Державна статистика Білорусі звітує про 28,41% щеплених по першому разу, але експерти сумніваються у достовірності цих даних.

    У загальносвітовому вимірі одну дозу вакцини вже отримало 32,3% населення, а 24,3% повністю вакциновані.

    Першість з вакцинації й надалі утримують багаті вуглеводнями арабські країни та передові держави Атлантики.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів України виділив 100 мільйонів гривень на створення біокластера «Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій».

    У Міністерстві охорони здоров'я підготували законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за підроблені довідки про щеплення проти особливо небезпечних інфекційних хвороб.

    Із 19 до 24 серпня у столиці працюватимуть мобільні пункти вакцинації від Covid-19.

    Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що масова вакцинація – єдиний спосіб уникнути стрімкого розповсюдження вірусу і повторення локдауну.

    Теги: статистика Україна щеплення вакцинація населення
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    Вакцинація в Україні тримається на рівні країн третього світу