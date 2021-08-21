Вакцинація в Україні тримається на рівні країн третього світу

Темпи вакцинації в Україні значно повільніші, ніж у більшості країн, а також відстають від плану

Охоплення населення України антикоронавірусними щепленнями прирівнюється до результатів найменш розвинених країн Африки й Латинської Америки

Згідно останніх показників оксфордського проєкту Our World in Data, де в режимі реального часу збирається, ретельно аналізується й відображається за допомогою найрізноманітнішої, доступної у сприйнятті інфографіки вакцинальна статистика з усього світу, Україна за темпами вакцинації відстає навіть від Албанії.

Принаймні одну дозу вакцини встигли отримати:

в Україні - 11,5% жителів;

в Молдові - 14,1%;

в Болгарії - 15,7%;

в Боснії і Герцеговині - 17,3%;

в Албанії - 26,6%.

У Західній та Північній Європі таких вже 60-70% населення.

Західні сусіди України:

Польща - 50,1%,

Словаччина - 42,9%,

Угорщина - 58,9%,

Румунія - 26,8%.

Державна статистика Білорусі звітує про 28,41% щеплених по першому разу, але експерти сумніваються у достовірності цих даних.

У загальносвітовому вимірі одну дозу вакцини вже отримало 32,3% населення, а 24,3% повністю вакциновані.

Першість з вакцинації й надалі утримують багаті вуглеводнями арабські країни та передові держави Атлантики.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України виділив 100 мільйонів гривень на створення біокластера «Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій».

У Міністерстві охорони здоров'я підготували законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за підроблені довідки про щеплення проти особливо небезпечних інфекційних хвороб.

Із 19 до 24 серпня у столиці працюватимуть мобільні пункти вакцинації від Covid-19.

Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що масова вакцинація – єдиний спосіб уникнути стрімкого розповсюдження вірусу і повторення локдауну.