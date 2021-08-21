Вакцинація в Україні тримається на рівні країн третього світу
Охоплення населення України антикоронавірусними щепленнями прирівнюється до результатів найменш розвинених країн Африки й Латинської Америки
Згідно останніх показників оксфордського проєкту Our World in Data, де в режимі реального часу збирається, ретельно аналізується й відображається за допомогою найрізноманітнішої, доступної у сприйнятті інфографіки вакцинальна статистика з усього світу, Україна за темпами вакцинації відстає навіть від Албанії.
Принаймні одну дозу вакцини встигли отримати:
- в Україні - 11,5% жителів;
- в Молдові - 14,1%;
- в Болгарії - 15,7%;
- в Боснії і Герцеговині - 17,3%;
- в Албанії - 26,6%.
У Західній та Північній Європі таких вже 60-70% населення.
Західні сусіди України:
Польща - 50,1%,
Словаччина - 42,9%,
Угорщина - 58,9%,
Румунія - 26,8%.
Державна статистика Білорусі звітує про 28,41% щеплених по першому разу, але експерти сумніваються у достовірності цих даних.
У загальносвітовому вимірі одну дозу вакцини вже отримало 32,3% населення, а 24,3% повністю вакциновані.
Першість з вакцинації й надалі утримують багаті вуглеводнями арабські країни та передові держави Атлантики.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України виділив 100 мільйонів гривень на створення біокластера «Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій».
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