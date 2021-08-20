Ізраїль розпочинає вакцинацію третьою дозою

Інші країни, включаючи Канаду, Францію та Німеччину, також запланували додаткові кампанії вакцинування

Розширення дозволу на ревакцинацію відбулося на наступний день після того, як США оголосили про плани запропонувати бустерні дози всім американцям

В Ізраїлі починають щеплювати бустерною (третьою) дозою вакцини Pfizer людей, старших 40 років, і вчителів. Про це повідомляє Reuters.

Генеральний директор Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю професор Нахман Аш затвердив рекомендацію експертної комісії щодо вакцинації третьою дозою громадян у віці від 40 років і старше.

«Зараз навіть люди у віці від 40 років і педагогічний колектив можуть отримати третю дозу вакцини», – написав Нахман Аш.

Розширення дозволу на ревакцинацію відбулося на наступний день після того, як США оголосили про плани запропонувати бустерні дози всім американцям з посиланням на дані, що свідчать про зниження дії вакцини.

Інші країни, включаючи Канаду, Францію та Німеччину, також запланували додаткові кампанії вакцинування.

Нагадаємо, в Ізраїлі від 18 серпня почали діяти нові обмеження «зелений стандарт» в розширеному форматі через ситуацію з пандемією. Обмеження введені в додаток до тих, що вже діють з 8 серпня

Як відомо, у неділю, 8 серпня, у Ізраїлі набули чинності низка нових обмежень, які під час останнього засідання ухвалив кабінет коронавірусу. Таке рішення пов’язано із посиленням епідемії в країні.

Також в Ізраїлі 1,5 млн дітей здадуть аналіз на коронавірус перед початком нового навчального року. Крім того, батьки отримають набори для проведення тесту в домашніх умовах. Аналіз необхідно зробити не пізніше, ніж за 48 годин до 1 вересня.