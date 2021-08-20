  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Ізраїль розпочинає вакцинацію третьою дозою

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Інші країни, включаючи Канаду, Францію та Німеччину, також запланували додаткові кампанії вакцинування - Ізраїль розпочинає вакцинацію третьою дозою
    Інші країни, включаючи Канаду, Францію та Німеччину, також запланували додаткові кампанії вакцинування
    Фото: Timesofisrael.com

    Розширення дозволу на ревакцинацію відбулося на наступний день після того, як США оголосили про плани запропонувати бустерні дози всім американцям

    В Ізраїлі починають щеплювати бустерною (третьою) дозою вакцини Pfizer людей, старших 40 років, і вчителів. Про це повідомляє Reuters.

    Генеральний директор Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю професор Нахман Аш затвердив рекомендацію експертної комісії щодо вакцинації третьою дозою громадян у віці від 40 років і старше.

    «Зараз навіть люди у віці від 40 років і педагогічний колектив можуть отримати третю дозу вакцини», – написав Нахман Аш.

    Розширення дозволу на ревакцинацію відбулося на наступний день після того, як США оголосили про плани запропонувати бустерні дози всім американцям з посиланням на дані, що свідчать про зниження дії вакцини.

    Інші країни, включаючи Канаду, Францію та Німеччину, також запланували додаткові кампанії вакцинування.

    Нагадаємо, в Ізраїлі від 18 серпня почали діяти нові обмеження «зелений стандарт» в розширеному форматі через ситуацію з пандемією. Обмеження введені в додаток до тих, що вже діють з 8 серпня

    Як відомо, у неділю, 8 серпня, у Ізраїлі набули чинності низка нових обмежень, які під час останнього засідання ухвалив кабінет коронавірусу. Таке рішення пов’язано із посиленням епідемії в країні.

    Також в Ізраїлі 1,5 млн дітей здадуть аналіз на коронавірус перед початком нового навчального року. Крім того, батьки отримають набори для проведення тесту в домашніх умовах. Аналіз необхідно зробити не пізніше, ніж за 48 годин до 1 вересня.

    Теги: Ізраїль вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ізраїль розпочинає вакцинацію третьою дозою