Ізраїль розпочинає вакцинацію третьою дозою
Розширення дозволу на ревакцинацію відбулося на наступний день після того, як США оголосили про плани запропонувати бустерні дози всім американцям
В Ізраїлі починають щеплювати бустерною (третьою) дозою вакцини Pfizer людей, старших 40 років, і вчителів. Про це повідомляє Reuters.
Генеральний директор Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю професор Нахман Аш затвердив рекомендацію експертної комісії щодо вакцинації третьою дозою громадян у віці від 40 років і старше.
«Зараз навіть люди у віці від 40 років і педагогічний колектив можуть отримати третю дозу вакцини», – написав Нахман Аш.
Розширення дозволу на ревакцинацію відбулося на наступний день після того, як США оголосили про плани запропонувати бустерні дози всім американцям з посиланням на дані, що свідчать про зниження дії вакцини.
Інші країни, включаючи Канаду, Францію та Німеччину, також запланували додаткові кампанії вакцинування.
Нагадаємо, в Ізраїлі від 18 серпня почали діяти нові обмеження «зелений стандарт» в розширеному форматі через ситуацію з пандемією. Обмеження введені в додаток до тих, що вже діють з 8 серпня
Як відомо, у неділю, 8 серпня, у Ізраїлі набули чинності низка нових обмежень, які під час останнього засідання ухвалив кабінет коронавірусу. Таке рішення пов’язано із посиленням епідемії в країні.
Також в Ізраїлі 1,5 млн дітей здадуть аналіз на коронавірус перед початком нового навчального року. Крім того, батьки отримають набори для проведення тесту в домашніх умовах. Аналіз необхідно зробити не пізніше, ніж за 48 годин до 1 вересня.