Шкодують лише про одне... Ізраїльські медсестри зізналися, як вмирають пацієнти з Соvid-19

Майже всі пацієнти, які помирають, невакциновані

Майже всі важкохворі коронавірусів, що лежать зараз в лікарні «Бейлінсон», не щеплені. Але це не заважає медперсоналу боротися за їхнє життя до останнього. В інтерв'ю 12 каналу ізраїльського телебачення, медсестри Мейсон Макалда і Мірі Шем-Ед розповіли, що переживають хворі в останні хвилини життя і про що жалкують, вмираючи в муках.

«Я не знаю, чи бачив хтось людину, яка опиняється в стані викинутої на берег риби? – ставить риторичне запитання Мірі. – Її очі вилазять з орбіт, коли з останніх сил намагається вдихнути хоч трохи повітря, але легкі відмовляють. За одну зміну у мене на руках вмирають в середньому по дві людини».

«Спочатку все начебто нічого, – продовжує Мірі. – Ну трохи задишка, ну трохи не вистачає кисню. Ну наділи кисневу маску. Начебто все в порядку. А потім вони встають з ліжка в туалет і відчувають, що ось-ось вирушать додому. Але легкі різко відмовляють, і стає неможливо дихати».

До розмови долучається Мейсон: «Серед моїх підопічних більшість не вакциновані. Кожен раз, коли я стикаюся з нещепленими, мене охоплює відчай. Адже якби вони зробили щеплення, вони, швидше за все, не опинилися б у цій ситуації».

Мірі уточнює: «Нас вчили надавати допомогу всім без відмови. Коли я бачу жінку мого віку, прикуту до стіни і апаратів, у мене починає боліти за неї серце незалежно від того, щеплена вона чи ні».

Мейсон згадує нещепленого хворого з поліорганною недостатністю, підключеного до апарату EКMO. «Я молюся за нього, ми продовжуємо робити для пацієнтів все, що можемо. Але тепер у нас є можливість запобігти настільки важким ситуаціям. Люди можуть уберегти себе від цього жаху, але не роблять, і це ввергає мене в зневіру і розпач».

Мірі розповідає про випадок, який їй найбільше запам'ятався: «У мене був пацієнт з абсолютно ясною головою, самостійний, відносно молодий. Кілька днів ми боролися за його життя, поки він сам не зрозумів, що все. Він схопив мене, притягнув до себе і попросив не залишати його одного. Кілька хвилин я гладила йому чоло і повторювала раз за разом: «Ти не один, я з тобою, ти не один, я з тобою». Я робила це, поки він не закрив очі. А потім я закінчила зміну, вийшла на вулицю. І бачу – навколо веселяться люди. Ходять по фестивалях, торгових центрах, вулицями без маски, без дотримання дистанції. І я спитала: «Я збожеволіла? Що тут відбувається?».

Мейсон поділилася випадком, що стався з нею в супермаркеті: «Зайшов покупець без маски, став в чергу в касу. Касирка попросила його надіти маску, але він відмовився. Зав'язалася суперечка. Тоді я тихенько підійшла до нього і кажу: «Можна я тобі дещо покажу. Одну фотографію». І показала йому фото себе в повному обмундируванні коронавірусного відділення. Він подивився. Тоді я сказала йому: «Як ти думаєш, мені легко працювати в такому вбранні?». Тут він питає: «Що, правда, існує коронавірус? Це все правда? Все ще є коронавірус?». На що я відповіла йому: «Якщо ти продовжиш ходити без маски, то одного разу опинишся у мене у відділенні».

Мірі згадала іншу історію: «Якось до нас надійшла з реанімації жінка після пологів. Ні вона, ні її чоловік не щеплені. Вона сказала мені: «Що ж, виходить, нас обдурили». Вона дивилася передачі про шкоду щеплень і в усе це вірила. Вона була впевнена в своїй правоті, коли вирішила не робити щеплення».

Наостанок Мейсон розповіла зовсім свіжий випадок. «Ми бачимо чітку різницю між вакцинованими і ні, – каже вона. – Буквально сьогодні вранці у мене був пацієнт. 49-річний чоловік з ясною головою, незалежний, працює, батько двох дітей. Здоровань. Він свідомо вибрав не робити щеплення, а вранці його тіло почало відмовляти. Він більше не міг дихати самостійно, не міг з нами розмовляти. За дві хвилини до того, як підключати його до апарату ШВЛ, ми перекинулися кількома словами. Нам треба було отримати його згоду. Його останні слова були: «Я зробив помилку». Він усвідомив це. Але занадто пізно».

Нагадаємо, охоплення населення України антикоронавірусними щепленнями прирівнюється до результатів найменш розвинених країн Африки й Латинської Америки.

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