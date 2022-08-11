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Вартість оренди житла в Нью-Йорку рекордно зросла 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Вартість оренди житла в Нью-Йорку рекордно зросла 
Найбільше оренда подорожчала на Манхеттені та в Брукліні
фото з відкритих джерел

Фактором підвищення цін є прагнення орендодавців покрити знижки, надані час пандемії коронавірусу 

Вартість оренди житла в Нью-Йорку в червні зросла до рекордного значення і склала в середньому $3,5 тис., згідно з даними ріелторського агентства StreetEasy. При цьому середня ціна оренди в усіх окремих районах мегаполісу, крім Статен-Айленда, також досягла рекордного значення.

Найбільше оренда подорожчала на Манхеттені та в Брукліні. На Манхеттені орендоване житло стало на 39% дорожчим, ніж минулого року (середня ціна – $4,1 тис. на місяць), у Брукліні – на 28%.

У 20 районах Нью-Йорка вартість оренди апартаментів з однією ванною кімнатою перевищила $4 тис. Минулого року таке спостерігалося лише у шести районах.  

«В останні кілька місяців на ринку в Нью-Йорку спостерігається та сама ситуація, при якій попит значно перевищує пропозицію, – зазначив виконавчий віце-президент іншої ріелторської компанії Douglas Elliman Хел Гавзі. – У липні на одну пропозицію припадало від 50 до 300 клієнтів. Для наймодавця, на мою думку, ця ситуація дуже напружена і вводить в ступор», – додав Гавзі.

Ще одним фактором підвищення орендних цін є те, що багато орендодавців прагнуть покрити ті знижки, які їм довелося надавати під час пандемії коронавірусу, коли багато хто виїхав з міста, зазначає The Wall Street Journal.  

За даними StreetEasy, загалом понад третина квартир у Нью-Йорку була виставлена на ринку у другому кварталі після того, як попередній орендар з'їхав у результаті зростання вартості оренди. 

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Теги: США житло

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