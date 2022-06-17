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    Новини

    Оренда житла у Києві: як змінилися ціни під час війни

    У столиці спостерігаються зміни на вартість оренди квартир - Оренда житла у Києві: як змінилися ціни під час війни
    У столиці спостерігаються зміни на вартість оренди квартир
    фото з відкритих джерел

    Середня вартість оренди в столиці впала на 45,4%

    Через військову агресію Росії в Україні, ринок оренди в столиці зазнав величезного удару. В лютому 2022 року медіанна вартість оренди в доларовому еквіваленті складала $11/кв.м., та з початком війни ціни різко почали падати. Про це свідчать дані порталу Address.ua.

    Так у березні 2022 року медіанна вартість квадратного метра склала $9, у квітні – $7/кв.м., в травні – $6/кв.м. Загалом, в порівнянні з довоєнним періодом, медіанна вартість оренди в столиці впала на 45,4%

    Статистика Address.ua

    Статистика Address.ua

    З огляду на середньозважений курс долара в обмінниках, який з початку війни зріс на 30% – з 28 грн до 35,8 грн., відбулось падіння ціни в гривневому еквіваленті, щонайменше на 13%. Так, медіанна ціна оренди квартир в Києві у травні 2022 року склала $6/кв.м.. Ціна оренди квадратного метра однокімнатних квартир склала 7 дол. США. Медіанна вартість двокімнатних – $6/кв.м., Трикімнатних квартир – $5/кв.м.

    Орендні ставки на житло у Києві

    Орендні ставки на житло у Києві

    Ринок оживає поступово, але про підвищення цін на оренду говорити ще зарано. Традиційно, як і до війни, так і під час, найдорожчим районом Києва для оренди являється Печерський район. Медіанна вартість оренди в центрі столиці становить $468 за об'єкт, або 8 дол. США за кв.м. На другому місці Шевченківський. Орендодавці в цьому районі просять 349 дол. США за квартиру ($8/кв.м.). На третьому місці Голосіївський район – $325 за об'єкт ($ 7/кв.м). Мінімальна медіанна ціна на оренду квартир зафіксована в Деснянському районі – $219 за квартиру, або $5 за кв.м.

    Раніше повідомлялося, скільки коштує оренда житла в столиці під час війни.

    Нагадаємо, оренда хмельницьких квартир «підскочила» до 22 тис. грн. Мер пригрозив вилучати житло у спекулянтів.

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    Теги: росія окупанти війна ринок ціни житло Україна окупація #stoprussia
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    Оренда житла у Києві: як змінилися ціни під час війни