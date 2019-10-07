Вчені назвали найпростіший спосіб боротьби з глобальним потеплінням



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У розвинених країнах люди споживають занадто багато м'яса, що загрожує негативними наслідками для здоров'я

На тваринництво припадає 15% світових викидів вуглекислого газу

Вчені вважають, що для боротьби з глобальними змінами клімату потрібно скоротити кількість м'ясних страв в їдальнях.

Зазначається, що на тваринництво припадає 15% світових викидів вуглекислого газу, це приблизно дорівнює викидам всіх автомобілів, поїздів, кораблів і літаків на планеті.

При цьому в розвинених країнах люди споживають занадто багато м'яса, що загрожує негативними наслідками для здоров'я.

Так, один з найвищих рівнів споживання - в США, де на людину припадає приблизно 250 грамів м'яса на день, що приблизно в чотири рази вище норми.

Зараз вчені розробили дуже простий спосіб, що дозволяє столовим в школах і коледжах значно скоротити кількість м'яса без необхідності повністю прибирати такі продукти з раціону.

Експерти провели дослідження, що охоплює понад 94 тисячі варіантів харчування, і виявили, що при збільшенні кількості вегетаріанських страв від однієї-двох до чотирьох, частка придбаних рослинних продуктів харчування зростає на 40-80%. Такі дані були зібрані під час серії експериментів в трьох коледжах Кембриджа протягом року.

Може здатися банальним, що збільшення частки вегетаріанських страв в меню призводить до того, що їх вибирають частіше, але це відмінний приклад того, як прості зміни можуть підштовхнути нас до поліпшення життя.

«Перехід на дієту, засновану на рослинних продуктах, один з найбільш ефективних способів скорочення впливу їжі на навколишнє середовище, - каже захисник навколишнього середовища Емма Гарнетт (Emma Garnett) з Кембриджського університету. - Заміна деяких страв з м'яса або риби на вегетаріанські може здатися очевидним, але наскільки нам відомо, ніхто раніше це не перевіряв. Рішення, які здаються очевидними, не завжди працюють, однак, схоже, це працює».

Це далеко не перша спроба вчених вплинути на розвиток тваринництва, проте часто ніхто не хоче відмовлятися від повсякденних звичок. «Освіта важливо, але в цілому неефективно, якщо говорити про зміну раціону харчування, - пояснює психолог Тереза Марто (Theresa Marteau) з Кембриджського університету. - Податки на м'ясо непопулярні. Зміна діапазону доступних варіантів більш прийнятною і може стати дієвим способом вплинути на здоров'я і гастрономічні пристрасті».

Раніше вчені прийшли до висновку, що вирощування» м'яса в лабораторії може зашкодити довкіллю більше, ніж його традиційне виробництво. Крім того, нещодавно дослідники встановили, що червоне і перероблене м'ясо взагалі не шкодить здоров'ю.