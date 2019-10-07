Американські розробники створили робота для збирання полуниці



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Наразі робота випробовують в Північній і Південній Каліфорнії — у різних кліматичних умовах, що дозволяють вирощувати полуницю круглий рік.

Щоб виявити полуницю і відрізнити стиглі ягоди, система бачення використовує 3D-камери та нейронні мережі

Американський стартап Traptic представив робота для збирання суниці Ceres.

Про це пише techcrunch.com.

Робот має маніпулятор, спеціальні захвати та програмне забезпечення. Розробники зазначають, що їх пристрій повинен допомогти підвищити врожайність полуниці.

Роботизована «рука» розміщена на візку з п'яти або шести сторін. Щоб виявити полуницю і відрізнити стиглі ягоди, система бачення використовує 3D-камери та нейронні мережі. Робот визначає положення ягід в межах міліметра, а потім починає їх збирати.

Розробники створили металеві захвати зі спеціальними гумовими смугами. Це дозволяє утримувати плоди неправильної форми і не роздавлювати їх.

Наразі машина Ceres має великий корпус, який буксирується позаду трактора. Ця техніка ще випробовується виробниками в Північній і Південній Каліфорнії — у різних кліматичних умовах, які дозволяють вирощувати полуницю круглий рік.

Також стартап Traptic планує створити техніку для збору апельсинів, динь та перцю.

Нагадаємо, інженери компанії Nissan створили плавучого робота для боротьби з бур’янами.