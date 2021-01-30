Вчені розкрили несподівану ознаку раку легенів

Фахівці пояснили, що зміни голосу можуть бути викликані раковою пухлиною, яка тисне на гортанний нерв в грудній клітці

Фахівці міжнародного Фонду раку легенів розкрили несподіваний ознака онкологічного захворювання.

Про це повідомляє Express.

За їх словами, незрозумілі захриплість і ослаблення голосу можуть свідчити про наявність раку легенів.

Фахівці пояснили, що зміни голосу можуть бути викликані раковою пухлиною, яка тисне на гортанний нерв в грудній клітці.

Відзначається, що зміни в голосі частіше є ознакою раку правої легені, ніж лівого. При появі подібних симптом фахівці рекомендують негайно звернутися до лікаря.

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До слова, у ВООЗ розповіли, що допоможе уникнути діабету, раку і проблем з серцем. Також у ВООЗ заявили, що брак фізичних навантажень призводить до 5 млн смертей на рік.

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