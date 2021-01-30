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    Здоров'я

    Вчені розкрили несподівану ознаку раку легенів

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    Вчені розкрили несподівану ознаку раку легенів - Вчені розкрили несподівану ознаку раку легенів
    Вчені розкрили несподівану ознаку раку легенів

    Фахівці пояснили, що зміни голосу можуть бути викликані раковою пухлиною, яка тисне на гортанний нерв в грудній клітці

    Фахівці міжнародного Фонду раку легенів розкрили несподіваний ознака онкологічного захворювання.

    Про це повідомляє Express.

    За їх словами, незрозумілі захриплість і ослаблення голосу можуть свідчити про наявність раку легенів.

    Фахівці пояснили, що зміни голосу можуть бути викликані раковою пухлиною, яка тисне на гортанний нерв в грудній клітці.

    Відзначається, що зміни в голосі частіше є ознакою раку правої легені, ніж лівого. При появі подібних симптом фахівці рекомендують негайно звернутися до лікаря.

    Раніше вчені розробили новий метод лікування раку підшлункової залози, який вважається найбільш смертоносним видом даного захворювання. Дослідники з'ясували, що рак підшлункової можна лікувати за допомогою зміненого вірусу оспи.

    Нагадаємо, що онкологи розповіли про спосіб виявити рак легенів за сміхом.

    У Канаді інженери університетів Макмастера і Брока створили пристрій для виявлення раку, який працює на зразок моніторів, які використовують діабетики для визначення рівня цукру в крові.

    До слова, у ВООЗ розповіли, що допоможе уникнути діабету, раку і проблем з серцем. Також у ВООЗ заявили, що брак фізичних навантажень призводить до 5 млн смертей на рік. 

    Нещодавно у прокуратурі повідомили, що робітника Національного інституту раку викрили на розкраданні ліків та обладнання для операцій вартістю понад 10 мільйонів гривень.

     Читайте також: Кошти онкохворих «перекинули» на дороги. В уряді кажуть, що так буде краще
    Теги: рак
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