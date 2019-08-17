Вчені розповіли, які наслідки чекають Землю в разі ядерної війни Росії з США



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Важливо, щоб уряди ядерних держав мали повне уявлення про кліматичні наслідки ядерної війни

Джошуа Куп з Університету Рутгерса в Нью-Джерсі і його колеги змоделювали, як клімат відреагує на тотальну ядерну війну. Вони порівняли свої висновки з результатами іншої кліматичної моделі сценарію атомної війни – тієї, що була створена в 2007 році Інститутом космічних досліджень імені Годдарда при NASA.

Згідно з результатами, опублікованими в дослідженні в Journal of Geophysical Research, обидві моделі передбачають, що в разі ядерної війни США з Росією світ зануриться в десятирічну ядерну зиму. Крім того, пожежі, викликані вибухами, ймовірно, викидали б в атмосферу близько 147 мільйонів тонн сажі. Вітри в стратосфері змусили б ці сажові вихори оточити всю земну кулю всього за кілька тижнів. Згодом хмари сажі, перекриваючи сонячне світло, привели б до падіння середньої температури поверхні майже на дев’ять градусів Цельсія.

За прогнозами експертів, було б потрібно близько семи років, щоб завіса від сажі почала очищатися, і ще три, поки світло повернулося б до нормального рівня.

Що стосується атмосферних явищ, то війна спричинила б колапс в мусонах і величезні зміни в циклі Ель-Ніньо. Крім того, північний полярний вихор – потік повітря, що швидко рухається, який оточує Північний полюс – посилився б в перший рік після війни, створюючи температури вище нормальних, але нижче нуля – як в Арктиці, так і в Північній Євразії.

Як зазначає Коуп з колегами, нові дані в цілому підтверджують прогнози менш складних моделей, які використовувалися в 1980-х роках. Однак, згідно з новими висновками, хмара сажі зникне швидше, ніж передбачала стара модель NASA, хоча в цілому реакція клімату залишилася колишньою.

За словами вчених, вкрай важливо, щоб уряди ядерних держав мали повне уявлення про кліматичні наслідки ядерної війни.

«Повномасштабна ядерна атака була б самогубством для країни, яка зважилася б її провести. Необхідно скоротити ядерні арсенали і роззброїти всі країни, у яких є ядерна зброя «, – підсумували дослідники.

Тим часом Вашингтон і Москва – з ініціативи США – вийшли з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, який діяв з 1987 року. Під питанням опинилося і багато інших угод про контроль над озброєннями.

На думку російської сторони, США виходять з договорів, щоб забезпечити свою перевагу в світі. Однак така лінія поведінки буде приводити до загального хаосу і тому, що інші держави теж будуть реагувати і брати участь в цій гонці озброєнь.